盧秀燕空汙推蔡政府 泛綠立委籲停止撂話

2019-03-13 13:47

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長盧秀燕嗆「中火若不拆一部機組，總統來不配合交管」，市府雖解釋此說法是「一種比喻」，但仍遭許多網友回嗆，立法院副院長蔡其昌、立委洪慈庸今（13）日也在臉書PO文呼籲，「停止撂話與口水對話，中央地方合作才是重點。」

蔡其昌說，面對這樣的天空，他想台中市民期待的應該是市政府怎麼帶領大家展現「對抗空汙」的決心，而不是「對抗總統」的喊話。我們、我們的孩子都生活在同一片天空下，期盼中央地方攜手來面對這個艱鉅的挑戰，畢竟透過放話、喊話是不會讓空汙有任何改善的。

洪慈庸則說，盧秀燕曾高喊「市長換人空氣換新」，人民自然會期待，盧市長上任後會針對空汙防制提出具體作為。更何況，台中作為台灣中部唯一直轄市，坐擁最豐沛的資源，更應成為表率，建立起空汙防制的第一防線。

洪慈庸指出，她2016年協調促成降載機制，當年中火降載次13次，2019年至今不到3個月，降載已超過111次。她提到，不僅是電廠的降載與更新，能源轉型、交通運具汰舊換新補助，或是她提案在台中增設的微型監測器，也都是在中央努力做到的成果。

「口水解決不了問題，取得不了信任！」洪慈庸強調，中火是最大固定汙染源，但不是唯一的汙染源，地方政府應加強第一線稽查工廠排廢、減少露天燃燒、與中央協力推動綠能等各項作為，而非將所有問題指向中火及中央。

PO文一出許多網友按讚分享，也有網友留言怒嗆「盧秀燕選前猛打空汙，當選後神隱無作為！」、「之前市長換人、空氣換新的口號是？」、「要錢的嘴臉已經開始出現」、「三個月過去了，真是令人感到遺憾！台中人的票真是好騙！」，痛批盧秀燕選前、選後不同調，承諾政見做不到。

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