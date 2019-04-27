僑委會邀訪僑商返台交流 促進投資新創產業

2019-04-27 13:12

〔記者彭琬馨／台北報導〕僑委會發布新聞稿表示，為配合政府當前投資台灣與增進僑台商對國內新創產業了解，本月26日舉辦「投資台灣新創事業僑台商邀訪團」，共計有10國28位海外僑台商參與交流。僑委會委員長吳新興在會中表示，盼能藉此平台上海內外台僑胞互相交流，協助橋台商拓展海內外商機，也能讓台灣新創產業在海外有更大發展空間。

僑委會新聞稿指出，加拿大多倫多游宗熙在會中表示，返回僑居地後會將本次獲得國內新創事業最新資訊帶回分享；美國亞特蘭大曾超漢肯定台灣新創事業創意與技術發展，建議要再強化行銷思維，以利在國際競爭；荷蘭詹佳俊表示，國內新創事業與美國企業較有連結，希望政府協助加強與歐洲的合作，並提供更多台商回國之資訊；另美國達拉斯陳文燦表達此次活動可以協助國內新創事業與海外僑台商連結，願意媒介當地人脈與通路，協助國內新創事業海外發展。

吳新興則說，透過舉辦媒合會建立海內外商機交流平台，並藉由企業媒合的機會，使團員返回僑居地拓展事業版圖的同時，也可以進一步帶動國內新創產業將事業觸角延伸至國際舞台；吳新興表示，僑委會將持續搭建服務僑台商的交流平台，整合產官力量，協助僑台商拓展海內外商機，期盼團員返回僑居地後，善用僑委會所提供的服務資源，讓海內外互相交流，共同拓展事業版圖，讓台灣新創企業在海外有更大的發展空間。

此座談會除委員長吳新興出席外，僑商處處長汪樹華、國家發展委員會產業發展處處長詹方冠、經濟部中小企業處主任秘書陳國樑、科技部產學司副司長涂君怡及海外信用保證基金會董事長林寶惜等相關部會也都出席與會。

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