照服員平均月薪逾3.8萬 新血投入長照

2019-05-11

〔記者吳亮儀／台北報導〕長照工作辛苦（下圖，資料照），衛福部調查全台照服員薪水，以去年十二月為基準，全職居家照服員平均薪資三萬八四九八元，時薪制的照服員平均時薪約二二三元。

前行政院長賴清德曾說「照服員做功德」引發軒然大波，讓各界重視照服員的薪資待遇，衛福部開始調查全台照服員的平均薪資。

至去年底止，全台照服員人數約三萬五千多人，較前年兩萬八千人增加約七千人；根據衛福部規劃，預計今年超過四萬人，吸引新血投入照服員產業的重要因素就是薪資待遇。

全台照服員增加7千人

衛福部要求各縣市政府督導的特約居家服務單位，給予全職照服員的月薪至少三萬兩千元，時薪制者至少每小時二百元。

衛福部委託民意調查公司調查全職照顧服務員薪情，當中年資未滿兩年者，占全體居家照顧服務員五十二．七％，顯示長照支付給付新制推動後，吸引不少人投入照顧服務行列。

調查也發現，年資未滿一年的新進照服員中，五分之一有大學以上學歷，新一代居家服務工作的生力軍，已吸引年輕族群及高教育程度者。

衛福部長照司副司長周道君說，新政策推動逐漸翻轉居家服務是鐘點工、薪資不穩定的刻板印象，成為年輕世代投入職場的新選擇。

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