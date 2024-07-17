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歡慶菩薩成道 桃市壽山巖觀音寺遶境祈福、法會等系列活動

「桃園觀音菩薩文化節」的千人護駕回鑾活動每年都吸引許多信眾參與。（資料照，壽山巖觀音寺提供）

「桃園觀音菩薩文化節」的千人護駕回鑾活動每年都吸引許多信眾參與。（資料照，壽山巖觀音寺提供）

2024/07/17 11:41

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市壽山巖觀音寺「2024桃園觀音菩薩文化節」的重頭戲菩薩出巡遶境，將於20日上午舉辦，遶境隊伍將花2天時間行經桃園市龜山、八德、桃園、蘆竹區與新北市新莊、樹林、鶯歌區，董事長林明義說，歡迎信眾隨香護持，並設置香案喜迎菩薩，祈求合境平安；龜山警分局強調，菩薩出巡遶境期間，也會機動交通管制，呼籲用路人配合。

主祀觀世音菩薩的壽山巖觀音寺是地方重要信仰中心，前檐廊蟠龍石柱用觀音石雕成，呈「弓」字彎曲的龍身不在正面而在內側，成為建築重要特色，曾獲內政部選入「台灣宗教百景」，每年農曆6月19日觀音菩薩成道日前後，壽山巖觀音寺都會舉辦「觀世音菩薩成道紀念」活動，也早已成為地方盛事之一。

今年的系列活動，已從6日起的「天貺節」補半年運展開，20日、21日將恭請菩薩出巡遶境並由千人護駕回鑾，22日有恭迎分靈菩薩回娘家、百人誦經、揹菩薩祈福活動，23日、24日將舉辦觀音菩薩成道紀念法會。

林明義說，「嶺頂佛祖」的信仰，是地方的無形瑰寶、歡慶「觀音媽生」也是許多信眾的年度重要盛事，為了展現過節的喜樂氣氛，邀信眾們於21日晚間6點起，在桃園市立體育館集合，共同參與「千人護駕回鑾」活動。

「桃園觀音菩薩文化節」有開放信眾揹菩薩祈福的活動。（資料照，壽山巖觀音寺提供）

「桃園觀音菩薩文化節」有開放信眾揹菩薩祈福的活動。（資料照，壽山巖觀音寺提供）

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