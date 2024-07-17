夜訪飛鼠、貓頭鷹！知本森林遊樂區推出夜遊體驗

知本國家森林遊樂區即日起推出夜遊，除了容易看到的蛙類，還可探訪飛鼠、貓頭鷹。（記者黃明堂攝）

2024/07/17 11:45

〔記者黃明堂／台東報導〕農業部林業及自然保育署台東分署即日到11月30日，在知本國家森林遊樂區推出檔期長達4個月的夜間體驗遊程，無論自然愛好者，還是想尋找新奇體驗的旅人，都可在夏夜星空下探訪知本森林。

台東分署說，當夜幕降臨，知本國家森林遊樂區彷彿進入了一個神秘的世界，滿布夜空的星辰和月光映照下的森林，散發著迷人的魅力，讓人彷彿置身於童話故事中。

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這裡的夜間生態之豐富，令人驚嘆！在導覽老師的帶領下，有機會見證貓頭鷹靜靜滑翔、飛鼠靈巧跳躍，還有那些只有在夜晚才現身的昆蟲和青蛙，更精彩的是，點點星光的螢火蟲在黑暗的小溪邊跳躍，如同一場自然的燈光秀。

夜探知本由台東分署的國家森林志工，以生態體驗、森林療癒、夜間星象等主題串聯，為大家進行生動有趣的導覽解說。全程活動約90分鐘，費用每人350元，包括入園門票、保險、導覽及設備租用等。這樣的安排不僅在安全的環境中盡情探索，還能寓教於樂，增加自然保育知識。

知本國家森林遊樂區期許能成為帶動知本商圈永續發展的領頭羊，夜探活動與旅宿相關業者合作，以異業策略聯盟的方式推動，希望以精緻小團的模式，讓每位參與活動的大小朋友都能獲得最好的體驗。

台東分署提醒所有參與者，在夜間活動時請務必注意安全，聽從導覽老師的指導，穿著適合的戶外服裝及鞋子。準備好你探索自然生態的心，來一趟感受知本國家森林遊樂區夜晚自然生態體驗之旅！

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知本國家森林遊樂區即日起推出夜遊，除了容易看到的蛙類，還可探訪飛鼠、貓頭鷹。（記者黃明堂攝）

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