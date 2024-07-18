警政監林明佐「內鬼」案 扯出台中名律師涉洩密50萬交保

刑事警察局三線二星警政監林明佐（見圖）涉嫌當「內鬼」，收黑錢洩密包庇博弈與洗錢集團案，中檢搜索傳喚涉嫌洩密的中市知名洪姓律師，偵訊後命50萬元交保。（資料照）

2024/07/18 10:31

〔記者張瑞楨／台中報導〕刑事警察局三線二星警政監林明佐涉嫌當「內鬼」，收黑錢洩密包庇博弈與洗錢集團案，台中地檢署今年5月聲請羈押禁見林明佐獲准，並陸續發動三波搜索，拘提據傳疑為博弈集團總裁陳政谷，以及前記者史鎮康等人，包含林明佐在內共羈押禁見7人，中檢昨天（17日）發動第四波搜索，對象是洪姓律師的律師事務所，並同時傳喚涉嫌把偵查內容洩密給博弈集團的洪姓律師，訊後依洩密等罪名，命洪姓律師以50萬元具保。

台中地檢署指出，中檢檢察官張時嘉於今年5月間偵辦一個博弈不法集團時，發現與該集團配合的律師為該集團的被告辯護後，涉嫌將執行職務所得知的偵查資訊，提供給博弈集團成員，讓集團成員得以掌握檢察官偵辦動態，預擬策略逃避追緝，經蒐證完備後，指揮調查局中部地區機動工作站，及法務部廉政署中部地區調查組，持法院核發的搜索票，至台中市洪姓律師的事務所等3處執行搜索，帶回洪姓律師調查，並以楊姓與吳姓兩名律師，以及3名相關人共5人作證。

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檢方指出，經檢察官偵訊後，認為洪姓律師涉嫌刑法非公務員洩漏國防以外秘密等嫌，犯罪嫌疑重大，但尚無羈押必要，命洪姓律師以50萬元具保，其餘律師及證人請回。

至於此案的前三波搜索，是今年5月2日搜索林明佐住宅，查扣逾2000萬元來源不明財產，5月3日以涉嫌貪污等六項罪名聲請羈押林明佐獲准，之後，5月7日、8日發動第二波行動，搜索拘提涉嫌經營賭博的劉姓主嫌等8人，劉男依涉嫌觸犯組織犯罪防制條例、洗錢罪、賭博罪，且有逃亡或串證等疑慮，聲請羈押禁見獲准。

5月23日，中檢又針對博弈集團發動第三波搜索，傳喚拘提據傳身價不菲、疑為博弈集團總裁陳政谷，以及陳的助手、TVBS前記者史鎮康等共犯或幹部5人，以涉嫌觸犯組織犯罪條例等罪嫌重大，又有逃亡與串證等疑慮聲請羈押禁見獲准，包含林明佐在內，此案累計羈押禁見7人。

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