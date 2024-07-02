律師勾結詐團案首傳朱一品 朱坦承部分洩密否認參與犯罪組織

洩密律師朱一品（右1）。（記者溫于德攝）

2024/07/02 17:29

〔記者溫于德／台北報導〕涉及律師鄭鴻威擔任詐騙集團軍師案的律師朱一品，其女友是桃園地檢署檢察官吳亞芝，且吳女一度被懷疑幫忙出謀策劃，後經桃檢調查認定吳雖未觸法，然身為檢察官其言行須受更高道德標準檢視，已決定將吳函送檢察官評鑑委員會評鑑，進而導致朱本案違法部分更加受矚。台北地院下午首度以被告身份傳喚朱一品出庭，朱坦承部分洩密犯行，但堅決否認違反組織犯罪條例。

全案源於檢方查出，鄭鴻威指派朱一品等15名律師擔任詐團車手辯護人，利用陪同製作警詢、偵訊筆錄及聲請羈押閱卷機會，洩漏筆錄內容等資訊，5月間依違反組織犯罪條例、洗錢防制法及刑法洩密罪嫌，起訴鄭、朱等16名律師、鄭的助理林佳毅、幫忙洗錢的會計師李昊承共18人。

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朱一品下午說他接受委任時，確實有部分案件洩密，但部分案件則未傳送偵查中的秘密、陪偵筆錄給鄭鴻威，鄭鴻威也沒有向他索取。

朱一品同時否認參與犯罪組織，朱說，鄭鴻威請他協辦的案件，都是鄭跟他說當事人要委任鄭，鄭沒辦法到場，才會請他處理，他到場後也會向當事人確認是否有要委任鄭，再請當事人簽一份鄭的委任狀，以及他的委任狀，這個部分從他與鄭的LINE對話紀錄可以看的出來。

朱一品接著提到，會傳送筆錄是因為當時鄭鴻威有跟他說是鄭自己要看，不會告訴別人，加上鄭是他律訓時的同學，所以他相信鄭，至於起訴書提到的「連柏瑋集團」，他並不知道，也沒有跟該集團組織有任何聯繫，也不知道鄭跟該集團有聯繫 所以他沒有參與犯罪組織的犯意。

朱一品的律師沈元楷強調，律師替刑事被告作辯護，絕非等同於主觀上想成為犯罪組織的成員，另依朱與吳姓女友的LINE對話紀錄可知，朱並非受鄭鴻威指派接案時，就知道鄭與詐團合作，況經吳女自請調查，桃檢指吳女並未涉及不法，因此難憑相關對話紀錄去認定朱有參與組織的主觀犯意。

全案今天同時傳喚兩名具律師身份的被告，分別為李明潔、楊雅涵，兩人都坦承部分洩密犯行，但都否認違反組織犯罪條例。

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