「颱風窩」已經建立！氣象專家：可能有2個熱帶擾動

天氣風險公司分析師吳聖宇表示，目前衛星雲圖上可以看到南海到菲律賓以東已經有季風低壓槽建立，槽中也有數個熱帶擾動在醞釀。（圖擷取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專）

2024/07/17 11:40

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俗稱「颱風窩」的季風低壓槽已經在南海到菲律賓以東建立，天氣風險公司分析師吳聖宇表示，目前預報的變動性仍然很大，大趨勢可能會是南海1個熱帶擾動、菲律賓以東還會有1個熱帶擾動，但還是等擾動位置比較明確之後再來講比較好，將持續觀察。

吳聖宇今於臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」發文提及，持續是太平洋高壓較為強勢的型態，接下來這幾天一直到週末期間（20、21日）台灣大致都還是維持晴午後有局部雷雨的天氣，午後雷雨發生的時後，局部單點的雨勢會比較大，提醒民眾午後外出仍要多加留意實際的天氣變化，尤其是要去山區、溪流邊活動的朋友更要小心。

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溫度方面也還是持續偏高，高壓強勢的情況下，高溫就很難避免，各地普遍會有34至36度或以上高溫發生的機會，局部區域可以到37至38度或以上，持續要提醒大家注意預防中暑，並且做好防曬。

至於下週會不會有颱風出現？目前來看機會頗高，很早之前就跟大家說過要等到7月後半，太平洋高壓位置較為北抬之後，季風低壓槽建立，熱帶擾動發展的空間才會夠大，現在時間點已經差不多了。

目前衛星雲圖上可以看到南海到菲律賓以東已經有季風低壓槽建立，槽中也有數個熱帶擾動在醞釀，前一個TD-03因為很快就進入越南陸地而沒有發展起來，預期後續還會有擾動繼續發展，不過目前預報的變動性仍然很大，究竟擾動會在哪個位置發展起來還是不好說，季風低壓槽看起來延伸得夠長，因此大趨勢可能會是南海一個、菲律賓以東還會有一個，但還是等擾動位置比較明確之後再來講比較好，現在說會有幾個颱風、如何影響台灣可能都還言之過早了一些。

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