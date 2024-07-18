噁！「金仙滷肉飯」便當驚見整隻蟑螂

台北市有消費者到金仙滷肉飯松山分店買便當，竟發現配菜中有整隻蟑螂，台北市衛生局派員到店稽查，發現有病媒出沒等衛生缺失。（台北市衛生局提供）

2024/07/18 09:54

〔記者江采蓁／台北報導〕台北市有消費者至知名滷肉飯連鎖店「金仙滷肉飯」松山分店購買便當回家享用，竟發現配菜出現「整隻蟑螂」，對此，台北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁今（18）日表示，已派員前往稽查，查獲現場洗滌區及乾貨區地面不潔且有病媒出沒、廚師證未更換等衛生缺失，已開立限期改善通知單，複查若仍不符合規定，可分別處3萬至300萬或6萬至2億元罰鍰。

衛生局稽查多項缺失 最高可處2億罰鍰

民眾至金仙滷肉飯購買便當回家享用，不料才吃了幾口就在配菜中發現整隻蟑螂，雖身體並未產生不適，但心裡受到非常大的驚嚇。對此，林冠蓁表示，衛生局昨（17）日已派員前往稽查。

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林冠蓁說明，現場查有洗滌區及乾貨區地面不潔且有病媒出沒、人員未戴工作帽、廚師證未更換、未立即出示食品從業人員體檢報告和病媒防治紀錄及食品業者登錄平台未更新等衛生缺失，已開立限期改善通知單，除更換廚師證部分限8月17日前完成更換，其餘缺失限7月20日前改善完成，期屆複查如仍不符規定，將分別依違反食品安全衛生管理法第8條、第12條處3萬至300萬或6萬至2億元罰鍰。

台北市衛生局前往金仙滷肉飯松山分店稽查發現衛生缺失。（台北市衛生局提供）

台北市衛生局前往金仙滷肉飯松山分店稽查發現衛生缺失。（台北市衛生局提供）

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