避免行道樹路倒傷人 林試所建議樹苗期就要單一主幹

為讓行道樹更健康，林試所研擬樹苗修剪指引提供各地方參考。（林試所提供）

2024/07/17 12:11

〔記者楊媛婷／台北報導〕夏日炎炎，路邊的行道樹可帶來一絲清涼，但偶爾會發生行道樹路倒不幸壓傷路人、騎士等意外，為讓行道樹更健康，農業部林試所依據林保署發布的景觀樹木修剪作業指引與配合交通部公路局規定，研擬行道樹的修剪流程，如建議在生產階段就先塑造單一主幹、避免分叉的樹苗為主。

林保署於去年發布「景觀樹木修剪作業指引」提供各地方政府參考外，林試所也於台東太麻里建立樹藝作業示範區，栽種茄苳、樟樹、苦楝、瓊崖海棠、大葉山欖和欖仁等經常使用的行道樹，林試所表示，行道樹修剪工作常見4大難處，包括樹木生長空間受限、修剪作業時不能過度妨礙車輛通行、修剪作業單位的目標和修剪規範不一致，以及修剪維護經費不足，因此研擬修剪流程。

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林試所太麻里研究中心副研究員葉定宏指出，過去路倒的很多行道樹通常都是還在樹苗階段就有過度修剪，而這類過度修剪造成的大面積切口傷害通常很難復原，樹皮因為很難即時包覆傷口，就會造成樹幹內部腐朽，或者行道樹長為成樹後，過度修剪樹葉導致沒有葉片可行光合作用產生能量，樹木的根系缺乏能量供應後，抓地力減弱，遇強風就容易連根拔起。

葉定宏進一步指出，過去的修剪模式是依據公園綠地等生長腹地寬廣的場域所建立，修剪時較少以長期觀點來考量法定道路淨空範圍，因此樹木量體成熟後，較不易控制樹冠幅大小與維持樹枝分歧結構，也提高修剪難度與成本，因此建議在樹苗生產的苗圃端，就先塑造單一主幹且側枝分歧狀態良好的優型樹苗，出栽至公路現場時，接續維護的修剪人員只需依照既有的側枝分歧結構進行修剪，可加快作業時間，並避免行道樹較低位的側枝長太粗，未來造成用路安全必須移除時，樹木主幹上才不會有太大的傷口。

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