北市路樹倒塌砸車！議員要求加強巡查 公園處：非公有行道樹

台北市文山區辛亥路私有地上樹木倒塌，壓到一台行駛中車輛。（耿葳辦公室提供）

2024/07/03 19:51

〔記者詹湘淇／台北報導〕台北市文山區辛亥路一棵私有路樹今天中午倒塌，壓到行駛中車輛，影響4個車道通行，國民黨台北市議員耿葳要求公園處加強防治措施，保障市民生命財產安全。公園處回應，經查，樹木並非公有行道樹，但倒伏已嚴重影響公共安全及交通，消防局、警察局及公園處依行政程序，派員合力移除，恢復通行。

市議員耿葳指出，台北市行道樹有9萬2000株、公園樹有11萬株，但三天兩頭就有路樹倒塌意外，可能造成道路阻塞、車輛與民宅受損，甚至造成路人受傷、死亡。她說，文山區辛亥路四段77巷一棵大約直徑30公分、高12公尺的路樹中午倒塌，還壓到一輛行駛中車輛，所幸無人受傷，但影響4個車道交通。

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耿葳說，過去好幾個會期持續質詢樹倒事件，2018年到今年6月底已有600多件樹倒案件，其中一半以上發生在公園，總車損數量超過上百台，「公園處除了金額賠償以外，到底做了哪些防治工作？」

耿葳質疑，市府投入褐根病防治、行道樹巡查及樹木健檢等預算，從2018到2022年這5年間已超過5億元，2023年起投入更多預算，人力不足就增編員額，經費不足就增列預算，但樹倒案件節節高升，公園處卻稱是因為褐根病影響才釀災，市府何時才能免除樹倒風險？

耿葳說，現在才剛進入防汛期就已經發生好幾起樹倒事件，進入颱風季的後果將不堪設想，她也將持續監督公園處巡查人力次數，確保市民生命財產安全。

公園處回應，經查，該樹木是坐落於私人土地中，並非市府轄管行道樹，依《民法》第66、765條，該喬木維護屬土地所有人之所有且負維護權責，因此該樹木傾倒造成損害亦應由土地所有權人負責。不過因為私人樹木倒伏後造成公共安全危害，公園處則依照《臺北市私地樹木影響公共安全修剪作業要點》緊急辦理地上部移除，通報後已於45分鐘內排除。

公園處補充，公園處預防轄管行道樹倒伏，已有訂定多項策略，包含加強褐根病巡檢及處理、褐根病熱區及潛在熱區防汛整備、路樹巡查及追蹤健檢、非破壞性儀器檢測、行道樹計畫性修剪等。公園處指出，目前行道樹巡查管理要求巡查員工或是委外廠商每月至少要巡查一次以上，針對褐根病熱區、潛在熱區或是經安全評估為高風險樹木每月巡查則要達到兩次。

為釐清轄管行道樹無預警倒伏缺失情況，公園處已有訂定標準作業流程，如果有行道樹無預警倒伏，會要求公園處員工或委外廠商於現場應拍照確認傾倒樹木可能原因，必要時應取樹根送檢測是否有褐根病，後續將調查無預警倒樹周圍範圍20公尺內樹木，於兩週內填報安全評估調查表，發現周邊重大危害樹木者，將於確認後一個月內移除地上部，以確保市民安全。

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