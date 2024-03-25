竹市路樹倒塌波及3車1騎士傷重亡 家屬擬申請國賠

新竹市大學路上週發生路樹倒塌除造成嚴重塞車，更波及3台車，其中一女騎士傷重送醫搶救仍不治，家屬已擬申請國賠求償。（記者洪美秀翻攝）

2024/03/25 16:47

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市大學路51巷19日發生路樹倒塌，造成光復路塞車近3小時的交通事故，當天路樹倒塌除造成塞車，還波及3輛汽機車，其中有1名女騎士遭重壓經送醫搶救，上週六因傷重不治，另2名傷者為輕傷，市議員劉彥伶表示，據她了解，家屬已擬提出國賠。對此，市府表示，此路段的養護管理單位屬高速公路局，將協助家屬向高公局提出國賠申請。

劉彥伶提到，上週二在上班日7點50分發生的重大交通事故，多數人都以為只是單純的路樹傾倒，導致光復路嚴重塞車，但其實路樹傾倒及路燈也被拉扯倒塌已波及3輛汽機車，其中1名女騎士的傷勢最嚴重，當時送馬偕醫院救治，但經搶救多天，仍不幸在上週六傷重搶救不治，家屬相當悲慟及難過。

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劉彥伶說，據她了解，當天除女騎士傷勢嚴重送醫，另2台車的車主也受輕傷，對於上班就遭路樹及路燈倒塌受傷，都覺得很氣憤，且家屬及傷者已決定提出國賠。

市府城銷處表示，案發當天包括城銷處處長及科長和後續的秘書長都有到醫院探視及關心，並隨時掌握傷者情形。經查事發地點位屬科學段二小段1地號之邊坡，都市計畫土地使用分區為「高速公路用地」，管理單位為交通部高速公路局。

依據「公路修建養護管理規則」第43條略以：高架公路下方道路（非市區道路）非市府開闢的道路，且亦無劃分養護界面，故該道路不是市府權責範圍。另依據同法第45條略以，該處邊坡為高架公路墩柱安全防護設施，且邊坡上植物非景觀設施及植栽，因此養護管理責任屬高速公路局權責。後續市府將協助民眾向高公局請求賠償。

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