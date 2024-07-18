北市幼兒園性侵案延燒 波及2托嬰中心深夜遭噴漆

北市信義區托嬰中心被噴「性侵幼兒毛畯珅」字眼。（記者邱俊福翻攝）

2024/07/18 10:22

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市私立培諾米達信義幼兒園園長之子毛畯珅涉嫌性侵、猥褻超過20名女童，引發社會譁然，今天凌晨該幼兒園的舊址，現已換人經營的睿芯托嬰中心，以及另家私立強生托嬰中心慘遭波及，遭同一犯嫌分別於鐵門噴上白漆「性侵幼兒」、「性侵毛畯珅」與「性侵幼兒毛畯珅」，轄區北市警信義分局據報後，調閱案發地相關監視器影像，已鎖定特定對象，將依規定通知到案釐清案情經過。

該幼兒園發生涉嫌性侵、猥褻女童案件，據北市議員許淑華說法，北市政府於2022年7月首度接獲通報，當時僅查看監視器；第二次是2023年3月「教保服務人員條例」修正後上路，未依新法將嫌犯停職；第三次是2023年7至10月，未及時令幼兒園停業。

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而2023年7月毛男被羈押，教育局組調查小組，10月才廢止幼兒園設立許可，今年3月才裁處幼兒園負責人終身不得擔任教保機關負責人。

本月16日，監委葉大華、田秋堇、紀惠容發布新聞稿，認為「兒少權法第69條」立法精神，主要在避免造成被害兒少身分資訊被識別而曝露其隱私，造成二度傷害，而非為包庇加害人，因此公布該幼兒園名稱、嫌犯姓名。

已停止營業的培諾米達信義幼兒園的北市信義區松德路地址，目前已換為經營睿芯托嬰中心，該托嬰中心為免外界誤解，今年4月透過律師事務所曾對外發表聲明稿，強調跟之前的培諾米達信義幼兒園並無關係，也未如仿間傳聞與前幼兒園有合作或存在法律關係。

警方調查，今天凌晨1時30分許，1名身穿黑色T恤、米色短褲的男子駕車前往睿芯托嬰中心後，手持噴漆在其鐵門噴上「性侵幼兒」、「性侵毛畯珅」字眼，隨後又到附近信義路6段一家私立強生托嬰中心噴漆，而經查強生托嬰中心，之前在該址經營的一家托嬰中心跟培諾米達信義幼兒園負責人相同，可能也因此被無端波及。

手持噴漆的嫌犯身影。（記者邱俊福翻攝）

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