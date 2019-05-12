長照人力需求大 高校照服科招生冷

教部培養基礎人力 去年要招千人只來200多人
〔記者林曉雲、蔡亞樺／綜合報導〕推動長照是未來趨勢，但可培養長照基礎人力的高職，推動兩年的長照科招生不佳，成為推動長照的隱憂。
教育部最新統計，近三年教育部主管的高中職群科共減少上百班，以餐旅群減班最多，而配合政府長照政策，教育部推動高中職增設照顧服務科，招生狀況卻不佳，以一○七學年為例，要招收約一千名學生，最後只招到二百多人，近半學校開不成班。
教育部於一○六學年開始試辦照服班，預計七校開班，僅開成五班，包括國立北斗家商進修部、南投私立五育高中、嘉義私立同濟高中、新北市私立醒吾高中、高雄市私立高鳳工家；一○七學年預計十七校開班，最後僅十一校開成；一○八學年教育部已核定二十校開班，八月份才可確認開成幾班。
以北市為例，六十五歲以上人口突破四十萬人，且每年以一萬多人、約五％速度成長，照服人力十分欠缺。文德女中、開南商工及喬治高職開設照服科，招收一七○人卻僅十四人報名就讀，喬治高職因宣傳力道不足，招生掛零未能開班。
北市3校僅招到14人 喬治抱蛋
招收到十名學生的開南商工，與佛光大學樂活產業學院、日本長照產業集團簽約，未來高職生畢業就讀大學後，還能赴日企業實習。開南商工校長邢文斐說，照服產業發展相當具潛力，新學年度持續招生。
喬治高職今年也計畫結合觀光、餐飲與時尚造型等相關類科，開設銀髮特色課程，吸引學生就讀。僅招收到四名學生的文德女中，則輔導學生轉科或轉校。
教育部國教署高中職組組長韓春樹表示，照顧服務科培養長期照顧基礎人才，學生畢業考上一級照顧服務員證照，可進入慢性病醫療院所、護理之家、安養機構等，或是老人健康相關產業，例如老人文康機構、保健諮詢、個案管理師、輔具或保健用品行銷經營等工作；亦可配合政府長照在地老化政策，提供社區老人健康促進的服務等。
教育部將多管齊下提高招生誘因，鼓勵現有的三十四個專科、大學長照科系學校，輔導區域內試辦照服科的高中職學校，協助課程實施、師資進修及教學設備。另有免學雜費政策，提升學生就讀意願。
餐旅群減班最多 電子商務科逆勢增班
近三年減班群科，主因是少子化。韓春樹說，國教署規劃招生科班調控機制，餐旅群科這三年已減招二十九班，商業與管理群科減少十九班，電機與電子群科減少十七班，只有電子商務科逆勢增加八班。
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