慘！很難發大財！高雄水蜜桃今年產量恐剩不到3成

2019-05-06 23:31

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市水蜜桃經濟產值破億元，今年因暖冬無雨，產量不到3成，成為歷年最慘，且產期延後約2周，目前進入產季，那瑪夏區公所今年與高醫、長庚、大同醫院3大醫院合作，民眾嘗鮮可就近到醫院購買。

市府農業局表示，高雄水蜜桃種植面積87.5公頃，年產量約650噸，主要產區是那瑪夏、桃源區，經濟產值破億元，曾獲總統蔡英文青睞，入選就職典禮國宴水果。

近年來氣候異常，水蜜桃幾乎每年減產，前年因暖冬晚花，導致結果不順，產量大減5成，去年雖遇冰雹，產量影響不大，沒想到今年產量更慘，不但暖冬不冷，又乾旱無雨，造成產量不到3成，連頂級大果也變少。

根據農業局統計，今年農損金額1億2000多萬元，其中水蜜桃受災面積突破35公頃，換算災損金額約320萬元，約佔所有災損金額2.7%，受理申報面積約近25公頃。

農業局指出，高雄水蜜桃特色是小顆又柔軟，相較於拉拉山的溫帶水蜜桃，吃起來清甜、香氣芬芳，口感綿密多汁，甜度可達19度，今年產量雖大減，但品質不受影響。

那瑪夏區公所考量民眾入山選購不便，今年與3大醫院合作，包括高醫、長庚、大同醫院，並於18日舉辦水蜜桃評鑑，方便民眾就近到市區醫院，就能購買好吃的水蜜桃，享受甜蜜好滋味。

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