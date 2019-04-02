水蜜桃花何時開？暖冬+氣候異常 拉拉山果農急了

2019-04-02 23:22

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區拉拉山水蜜桃遠近馳名，屬於水蜜桃早桃的「5月桃」，桃園市原住民族行政局4年前成功打響「媽媽桃」品牌、完售約200萬顆，但今年受到乾旱、暖冬及氣候異常影響，許多果樹植株3月出現花期不一、著果不良災情，果農聯名向復興區公所陳情，期盼政府給予農損補助；而原本3月下旬、4月初花就會盛開的水蜜桃植株，目前開花率同樣不理想，果農已開始擔心今年的水蜜桃減產。

復興區農會統計，復興區水蜜桃種植面積約250公頃，其中，5月桃產區三光里一帶 ，產期為5、6月，水蜜桃產區集中在中、上巴陵，產期為6至8月；拉拉山高海拔水蜜桃的特色是果肉柔嫩，香味濃郁、甜蜜多汁、入口即化，遠近馳名，只是農民辛苦栽種5月桃、水蜜桃，能否順利收成仍得「看天吃飯」，一旦收成受影響，農會一定會協助果農爭取應有的農損補助。

復興區公所月前接獲果農陳情，啟動天然災害救助系統，農業局也於3月11日邀集農糧署北區分署、桃園區農業改良場及復興區公所農經課派員共同辦理災損鑑定工作，其中，早桃（5月桃）的災損情況經勘查認定對農民產生嚴重損害，已達農業天然災害救助辦法規定可申請農委會公告辦理現金救助，果樹災損率達20％以上，每公頃救助金9萬元，3月15日至25日公告受理農民災損現金救助申請作業，累計受理申請32戶，面積6.8公頃。

依農產業天然災害救助作業規定，復興區公所依申請案件地號，公所須逐筆勘查確認災損率、種植面積予以核定救助面積及金額；農業局今天會同桃園區農業改良場及農糧署北區分署辦理救助抽查工作，不過，首日抽查符合災損的合格率偏低，擇日複查。

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