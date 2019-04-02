尖石水蜜桃可申請旱災救助 4/11前受理

2019-04-02 17:29

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣尖石鄉今年1、2月乾旱，造成後山水蜜桃著果不良害，根據速報統計估計損失約540萬元，經農委會核定為旱災等農業天然災害現金救助地區，今起到4月11日止，受理農民提出申請，救助額度為每公頃9萬元。

縣府農業處表示，尖石鄉後山的秀巒村、玉峰村及五峰鄉，是新竹縣水蜜桃的主要產地，栽種面積尖石約100餘公頃、五峰有40多公頃。不過，今年由於暖冬，尖石鄉水蜜桃受到1、2月氣候乾旱影響，著果不良，影響開花結果。

經尖石鄉公所速報後踏勘，初步統計被害面積約30公頃，損害程度25%，換算面積7.5公頃，以平均每公頃9600公斤收穫量換算損害數量、每公斤75元，估計損失約540萬元。農委會已於4月1日公告，竹縣尖石鄉為辦理旱災等農業天然災害現金救助地區。

農業處表示，水蜜桃救助額度為每公頃9萬元。符合農業天然災害救助辦法第5條規定的農民，辦理救助項目損害率達20%以上者，可依救助額度予以救助；未達20%者不予救助。另水蜜桃屬於長期作農產品，同一年以救助一次為限。

受理期限自即日起到3月11日止，請受災農戶攜帶土地所有權狀或土地登記簿謄本或有效期間之土地委託經營或租賃契約書、身分證、農會存款簿和印章，逕向轄區公所提出申請；縣府將請公所動員人力，加速現金救助時效，以協助農民復耕。

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