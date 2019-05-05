愛母親講台語 全台獨有台語文園區這樣慶生…

2019-05-05 22:08

〔記者張聰秋／彰化報導〕台語是台灣的鄉土語言，為鼓勵大家多講台語，彰化縣政府和關懷文教基金會今在全台唯一的「台語文創意園區」舉辦「2019愛母親講母語暨台語文創意園區週年慶活動」，活動設計親子闖關遊戲，更邀請台灣民謠演唱、薩克斯風、管弦樂團、青年樂團表演，以及那卡西現場演出，經由台語歌詞交織出優美的旋律，讓民眾感受台語文化之美。

活動特別邀請台北木偶劇團演出布袋戲，融入木偶劇場的藝術特色，創作出更細膩、精緻的表演方式，讓民眾感受傳統布袋戲的精進，會中，有2位台灣媳婦的新住民媽媽，各自帶著兒女表演布袋戲，4人的台語都講得很「輪轉」（台語流暢），連應邀觀賞的副總統陳建仁也豎起大拇指，誇讚！

35歲、越南籍的曾玉秋嫁來台灣15年，和另一位36歲、印尼籍的葉蘇珊嫁來台灣18年，她們從異國來台定居，為了融入台灣社會，從學布袋戲練就出一口流俐的台語。

今天，曾玉秋帶著唸國一的兒子李明亮，葉蘇珊帶著唸高一的女兒陳淑如，4人同台演出，演出內容她們嫁來台灣生活趣事和台語經驗，短短數分鐘的劇情相當吸睛。

葉蘇珊的先生陳志能，是雲林縣傑出優良演藝團隊的五洲小桃源掌中劇團團長陳文哲，陳家兄弟致力弘揚傳統戲曲文化，葉蘇珊從印尼嫁來台灣前，對布袋戲一竅不通，聽不懂台語更別說講台語，可是她入境隨俗，一路陪著先生四處表演布袋戲，漸漸地也對布袋戲產生興趣。

葉蘇珊從簡單的口白開始學，到可以拿著麥克風滔滔不絕講出布袋戲的乾坤世界，這一路走來吃了不少苦頭，卻也練就出其台語越講越「輪轉」，她說，學語言只要敢講、不怕被笑，一回生二回熟，只要懂得台語意涵，就會發現老祖宗的智慧很了不起！

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