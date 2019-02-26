謝龍介上節目PK台語 看到這個詞眉頭一皺…發現不太單純

2019-02-26 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕台南市立委補選候選人謝龍介在今天下午參與台視現場直播節目，與拿到台語高級認證的台視台語主播郭于中PK台語，兩人競爭激烈，互不相讓，直到進行到短時間內中翻台的發音項目時，謝龍介才被一個詞語擊倒！

謝龍介被稱為「龍介仙」，素來給大家台語博士的印象，台視節目單位準備了40多道題目來測試他的台語程度，只見謝龍介一身古裝大俠裝扮，迅速答對每道題目，像是「海嘯」的台語叫做「大海漲」、「壓歲錢」叫做「壓年錢」及「河豚」的台語叫做「鬼仔魚」，速度快到讓主持人有點反應不過來。

直到翻到「狐獴」的台語，謝龍介速度變慢，遲疑著要如何翻譯，主持人認為題目太難了，直翻就可以，因此也算謝龍介答題正確；面對「土撥鼠」的台語說法時，謝龍介表示不太清楚。不過，主持人大讚謝龍介的台語能力，上節目就像「桌上拿橘（台語指很容易） 」，但謝龍介謙虛地說，台語博大精深，都會是不可能的。

網友看到謝龍介答題後紛紛表示佩服，並希望能看到謝龍介開個台語教學節目，謝龍介則說，如果有機會的話，很樂意教大家台語。

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