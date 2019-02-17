種下青春！ 唱出老故事與「下港人」心聲

2019-02-17 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕「找到寄望的所在，種下理想的人生，收成自由的果實」旗山在地樂團「台青蕉」，昨日舉辦新專輯的第一場巡迴演出，地點特意選在旗山青果合作社的香蕉集貨倉庫，讓觀眾能感受濃濃蕉情。

成軍十週年的高雄在地樂團「台青蕉」，同時身兼農民及NGO的身分，組成的元素為「台灣」、「青年」、「香蕉」。創作基底為旗山香蕉產業，以捍衛農村、對家鄉濃厚的情感及守護土地的熱忱，唱出一首首真摯溫暖的搖滾歌曲。這不僅僅只是一場展演，特別的是主辦單位號召民眾一起穿著白色T-shirt遊走香蕉園，染下象徵旗山有錢人的色彩，並透過「吃辦桌」、趣味的小旅行及走訪當地老產業，讓文化從生活滲透。

最新專輯《種下青春》是成軍第10年的代表作品，訴說土地的溫度、人情的感動，帶給擺盪的社會一種樸實真誠的聲音。整張專輯以台語作為主要創作語言，帶有「下港人」氣息和搖滾特色，搓揉著西方與台式的曲風結合，是專輯內的一大亮點。9首歌曲搭配9種子，依據不同種子的特性或含義與歌曲相互呼應，每一首歌萌芽出不一樣的青春記憶。

接下來的兩場巡迴演出分別於3月2日在台中的玩劇島小劇場Little Play及3月9日在台北小地方展演空間舉行，將帶給觀眾搖滾的熱血、土地的溫度和「下港人」的深情。

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