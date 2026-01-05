為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    馬杜羅見習特使後秒被抓 中網友酸邱小琪立大功後消失了「或困委國」

    2026/01/05 11:59 即時新聞／綜合報導
    委內瑞拉總統馬杜羅（右）被美軍抓捕前，才與中國特使邱小琪會面。（路透資料照）

    美軍3日對委內瑞拉發動攻擊，逮獲總統馬杜羅夫婦，諷刺的是，馬杜羅被抓的幾小時前，才會見中國特使邱小琪，這一巧合引發中國網友調侃，稱習近平特使「害」馬杜羅被定位；另外，由於目前邱小琪的動向未明，網友紛紛揶揄「邱小琪在哪兒？」甚至傳出其仍困在委國。

    綜合媒體報導，委內瑞拉總統府2日在新聞稿稱，總統馬杜羅當天在官邸會見中共特使邱小琪率領的代表團，其中包括中國駐委內瑞拉大使藍虎等，並重申加拉加斯和北京之間「牢不可破的兄弟情誼」。數小時後，美國總統川普即宣布美軍抓獲馬杜羅夫婦的消息。

    事發突然，由於中國的外交使團可能仍駐於委國首都加拉加斯，目前尚不清楚中國使團是否受此次空襲波及，也無法確認中國使團是否已離開委內瑞拉。

    不少中國網民對此議論，大酸是習近平幫助美國抓了馬杜羅，不然美國怎能這麽清楚獲知馬杜羅在什麽地方？還有網友翻出馬杜羅曾炫耀使用中國華為手機的畫面，自嘲華為手機立大功，「沒華為手機定位還抓不到你呢」。

    更多網友好奇，馬杜羅和邱小琪見面後直接被抓，邱小琪是否繼續留在委內瑞拉？

    另有網友留言，中國特使邱小琪剛走，美國第2天就行動，這是完全不給我們面子啊。隨即有網友回應：這是太給面子好嗎？等你走了才抓的人。不然當著你的面把人抓走，你敢說什麼？「唉唉唉」嗎？

