心結已生？國民黨16日協調台中市長人選 日期非江啟臣、楊瓊瓔雙方同意

1月16日黨中央針對立法院副院長江啟臣（左）及立委楊瓊瓔（右）參選台中市長進行協調。（記者蘇金鳳攝）

民進黨台中市長參選人早已確定是立委何欣純，國民黨中市長人選還是陷於是協調還是初選的困境中；雖然國民黨中央提出要在16日協調，但江啟臣今天受訪表示，16日是黨部直接告知他立委楊瓊瓔最快16日有空，並未再有詳細告知時間地點，而楊瓊瓔則是表示一切依照黨的安排。

民進黨黨內已團結一致，要打贏今年的市長及市議員選舉，但何欣純現今是「拔劍四顧心茫然，不知對手在何方」，而國民黨有意參選的立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔兩陣營，為協調日期已產生心結。

雖然傳出江啟臣與楊瓊瓔元月16日將進行協調，但是16日卻並非在雙方在同意下訂的協調日期，江啟臣今天受訪時透露，目前完全沒有收到黨中央的正式通知或具體邀約，是在前幾天黨部告知他，楊瓊瓔最快16日才有空。

江啟臣表示，黨部先前有詢問他何時有空，建議去年12月25日放假，可以協調，黨部25日前兩天回覆江啟臣，說對方當天沒有空，他則表示沒有關係，但再隔2天後，黨部告知江，指對方說最快有時間是元月16日，沒有問江啟臣當天是否有空，且沒有後續，未講時間地點。

對此，江啟臣表示，目前完全沒有收到黨中央的正式通知或具體邀約，而楊瓊瓔受訪則表示，黨部已通知元月16日，但未講地點及更精確時間，一切依照黨中央安排。

