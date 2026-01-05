會計師公會寒冬送暖 王定宇再酸柯文哲「自行調整帳目」說法

會計師公會寒冬送暖，立委王定宇再酸民眾黨前主席的假帳爭議。（記者吳俊鋒攝）

社團法人台灣省會計師公會今天寒冬送暖，關懷社區長輩，綠委王定宇到場見證捐贈，他再度影射身陷京華城、政治獻金假帳等弊案的民眾黨前主席柯文哲，強調會計師們都熱心公益，但不會在沒有業主授權下自己調整帳目，「牌很難考」，沒有人會拿自己的執照開玩笑，酸度破表，惹得全場哄堂大笑。

柯文哲日前出席黃國昌參選新北市長造勢活動時，主動提及假帳爭議，一臉委屈地說，沒有想到請個會計師來做帳，結果對方竟然會自行調整帳目，最後鬧上新聞，並指稱當時也很害怕，是不是內部有人污了錢了，不過後來查一查發現還好，帳目、錢都沒有問題，只是帳目亂掉了……；意圖甩鍋給會計師，但他的發言卻讓各界嘩然。

會計師公會持續11年與民進黨立委王定宇合作，發放白米給社區，為老人共餐盡份心力，今天捐贈總數多達2400公斤，有東區、北區、仁德、歸仁、關廟、龍崎等12處關懷據點受惠，寒冬送暖。

王定宇致詞時表示，總統蔡英文、賴清德努力推動長照政策，據點數以萬計，遍及各地，持續關懷老人家，成為台灣特別的社會安全網絡，感謝會計師公會的善行義舉，讓鄉親感受到社會溫情。

王定宇話鋒一轉，真的要幫會計師澄清，會計師不會如同某人所說，未經業主同意就自己找單據去調整帳目，會計師不會昧於專業，在沒有授權下就自做主張，「絕對不會幹這種事」，有假帳疑慮，不要找會計師，要去問業主。

