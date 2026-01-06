為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    急凍!冷氣團+輻射冷卻下探6度 溫度回升時間曝

    2026/01/06 18:59 記者蔡昀容／台北報導
    未來一週溫度變化。（氣象署提供）

    強烈大陸冷氣團伴隨輻射冷卻效應，各地冷到週末。中央氣象署預報，強烈大陸冷氣團來襲期間下探6度，明天週三（7日）清晨局部地區氣溫降至個位數，桃園以北、東半部、恆春半島零星降雨；週五冷氣團減弱，白天回溫但早晚仍冷；週六晚起東北季風增強，北部、宜蘭白天降溫；下週一（12日）東北季風減弱，各地溫度回升。

    氣象署預報員賴欣國表示，週三及週四受強烈大陸冷氣團及輻射效應影響，各地溫度偏低。早晚低溫方面，西半部、宜蘭普遍10至13度，局部空曠地區可降至10度以下；白天溫度方面，北部約14至15度，中部約20至21度，南部22至24度。

    週五及週六，早晚低溫延續週三與週四情況，白天溫度則稍微回升，因為強烈大陸冷氣團減弱。週六晚起至下週日（11日）東北季風增強，北部、宜蘭白天氣溫稍微下降，各地早晚仍冷。下週一及週二，東北季風減弱，北部、宜蘭白天氣溫稍微回升，西半部日夜溫差大。

    這波強烈大陸冷氣團最冷時段，若以各地的普遍溫度來說，以週三、週四溫度較低；若以夜晚清晨溫度來看，週六以前都很低，西半部、宜蘭空曠地區可降至10至12度，近山區、空曠地區約8至9度，局部地區可能下探6、7度。高山夜晚清晨留意路面結冰。

    降雨方面，週三及週四桃園以北、東半部、恆春半島零星降雨。週五及週六東半部、恆春半島零星降雨。週六晚起至下週二，基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

    圖
    圖
