不一樣的小一新生報到 進古亭國小「柑仔店」只能說台語

2019-04-27 13:59

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣小一新生入學報到今起開跑，壯圍鄉古亭國小發揮創意，將校內的本土教育中心，改建為「柑仔店」，放置夾娃娃機、套圈圈及彈珠台等童玩，開放到校報到的新生與家長入內體驗，值得一提的是，「柑仔店」規定「入內請說台語」；校長黃賜福說，盼藉此推動台語教學，並寓教於樂，給學生不一樣的新生報到。

宜縣今年約有3200名小一新生，縣府開放全縣小學，於今日、明（28日）日、五月4日及5日，選擇一天辦理小一新生入學報到。

古亭國小今年的小一新生入學報到與其他學校不同，校方將本土教育中心轉型為「柑仔店」，設彈珠台遊戲、童玩尪仔標、套圈圈、竹筷槍、桌遊等古早味童玩，以及柑仔店玩具、抽抽樂、戳戳樂等，還有具現代味的夾娃娃機，每個小一新生報到後，都可獲得十個代幣夾娃娃。

值得一提的是，「柑仔店」還有一條特殊規定，要求親子「入內請說台語」，如果說國語，就會被現場的學校志工修正，「柑仔店」不但讓孩子玩得開心，連大人都很嗨；林姓媽媽說，帶孩子到學校報到，本來以為辦完手續就走，完全沒有想到竟然可以這麼有趣又好玩，校方真的很用心。

陳姓媽媽說，這樣的報到很有趣，尤其只能說台語這條規定，非常有意義，一般跟孩子講話，都會不自覺的講國語，但跟長輩講話，卻都用台語，下一代已經越來越少人回說台語，這樣的規定能夠寓教於樂，推廣台語，非常有意義。

黃賜福指出，古亭國小本來就是宜縣的本土教育學校，力推台語教學，之前學校就會以童玩當元素，巡迴各校教台語，這次索性就將中心轉型為「柑仔店」，放置古早味童玩，並利用沉浸式的語言教學模式，讓孩子學習說台語，達到寓教於樂的目的，並讓新生與家長對學校留下好印象。

黃賜福指出，古亭村是閩南語村落，但其實會講台語的孩子，也不斷在減少、逐漸消失，學校必須擔負起這樣的責任，進行台語教學，「柑仔店」在新生報到後也會繼續保存，只要孩子學業成績進步，且生活教育表現好，就能獲得代幣，於午休時間到「柑仔店」玩，其他學校如果有興趣，也可以預約到古亭國小「柑仔店」體驗。

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