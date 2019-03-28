「無人機也配音」 公視台語台讓網友全笑翻

2019-03-28 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕公視台語台以台語播報新聞，然而受訪者卻不一定是以台語回答，因此公視台語台近日在直播新聞時，不僅特地為訪問配上台語，甚至連無人機飛行時都還加上音效，讓許多網友看完新聞後都笑翻，直呼「到底是嗑了多少才能這樣！」

公視台語台27日透過臉書直播播出台語新聞，然而為了達到整個新聞都是「台語」的效果，他們這次特地替講國語、英語的受訪者，通通配上台語，結果該名負責配音工作人員真的超厲害，不僅能一邊迅速地轉換語言，還會搭配受訪者的情緒起伏變化語調，甚至連單純「無人機」的畫面都還配上「嗯嗯嗯...」的機械聲，引發網友熱議。

對此網友們紛紛留言，「這什麼啦哈哈哈哈哈」、「可以不要連無人機也配音嗎」、「無人機那個好煩XD」、「好好的念就好，不用學外國人講台語的口音啦」、「媽公視是不是壞掉了？」、「這配音太有感情了」、「日本的電視好像也會這樣配」、「他口音讓我想起GIJOE」。

公視台語台臉書直播

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