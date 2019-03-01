朱學恒嗆公視台語台成「民進黨支部」 反遭專家神打臉

2019-03-01 17:52

〔即時新聞／綜合報導〕常評論時事的「宅神」朱學恒日前批評，曾以雙關語諷刺高雄市長韓國瑜的「公視台語台」臉書粉專小編不夠中立，嗆說「公視台語台」應改名為「民進黨支部粉絲頁」。但卻遭電腦駭客工程師陳盈豪發文打臉，表示公視台語台立場算是中立，反而朱學恒的臉書粉專充滿許多「藍粉」。

朱學恒日前在臉書粉專發文嗆聲，批評「公視台語台的粉絲頁名稱不太對，以他們發表的內容來看應該叫做公共電視民進黨支部粉絲頁，小編也應該叫做公共電視民進黨支部黨委書記才對」。公視台語台小編也馬上回應，「謝謝您的關心，小編受寵若驚」，更幽默表示「不然這樣好了，為了支持公視台語台，來幫我們設計一套T-shirt如何」？

對此，有台灣駭客始祖之稱的工程師陳盈豪在臉書粉專「Cih SoftwareMagician」發文表示，「我實在不想打臉朱學恒，我怕打到他媽不認得他！！！」他表示，「朱學恒說：『公視台語台的粉絲頁名稱不太對。以他們發表的內容來看應該叫做公共電視民進黨支部粉絲頁』」，但朱卻引用一個不懂數據分析的人，亂分析一通，強調「公視台語台的粉絲沒有政治顏色啊！有人亂講話～我不好意思說是誰。」

陳盈豪指出，只要分析公視台語台的粉絲輪廓，就知道是不是「公共電視民進黨支部粉絲頁」，這才是正確的方法。他還好心免費幫朱學恒分析粉絲輪廓，「之前的客戶，找CIH（陳盈豪）分析用戶輪廓，很貴，要花很多錢～我現在『免費』幫朱學恒分析粉絲輪廓。」

陳盈豪利用朱學恒嗆公視台語台應改名為「民進黨支部粉絲頁」的貼文來分析，得到「按讚的朱學恒粉絲輪廓」前92名，幾乎都是藍營人士、藍營粉絲團、藍營名嘴或是親藍人士的結果。

對此網友紛紛留言酸說「誰才是國民黨支部很清楚惹」、「成衣業者看來是KMT的形狀～」、「挖賽 一片藍」、「藍通通，所以他是國民黨附隨成衣商?」、「挑戰CIH大神只能當砲灰惹...」、「深藍還在那邊裝」、「把這篇打到他臉上啦」。

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