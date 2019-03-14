公視台語台臉書送韓國瑜自傳 網友：抽到幫我燒掉，謝謝

2019-03-14 20:25

〔即時新聞／綜合報導〕公視台語台今在臉書平台上發起贈書活動，這次活動贈送由資深媒體人黃光芹撰寫的《跟著月亮走－韓國瑜的夜襲精神與奮進人生》，不過活動開始後卻有不少網友表示，「如果抽到我，請小編直播燒書，謝謝」。

贈書活動引起不少人討論，包括「民主進步黨」臉書小編回應，「很想看這本書，知己知彼，以備不時之需啦」，基進黨台中黨部則表示，「我們幫你拿去鎮瀾宮請媽祖處理一下！」，另外有網友留言，「如果抽到我，請小編直播燒書，謝謝」、「你再貼這種照片我退讚」等回應，公視台語台後面也補充，「假如分享後不想抽到自己也請標自己一下」。

《跟著月亮走－韓國瑜的夜襲精神與奮進人生》一書是韓國瑜口述自傳，並由資深媒體人黃光芹撰寫。不過黃光芹日前專訪韓國瑜時，問及韓國瑜，是否做滿4年任期、是否參選總統等問題，卻因此遭到韓粉惡意攻擊，韓粉還揚言傷害黃光芹的孩子，鬧出不小風波。黃光芹隨後請辭廣播節目，直嘆「決定先回歸家庭，將政治的、還諸政治」。

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