獨家》國安危機！國防大學教授葛明德涉私開公司與中國技術合作 桃檢搜索帶回調查

國防大學理工學院教授教授葛明德涉私開公司與中國技術合作，桃檢今指揮台北市調站搜索帶回調查。圖為國防大學外觀。（資料照）

2025/03/19 17:00

〔記者余瑞仁／桃園報導〕國防大學理工學院教授葛明德主持「先進系統工程研究中心」，被爆出私下開設公司與中國技術合作，甚至多次進出中國，恐引發國安危機，全案2023年經國防部移送法辦。案由桃園地檢署指揮調查局追查，檢察官向桃園地院聲請搜索票，今天率調查局台北市調處兵分5路前往國防大學理工學院及葛明德住處等地搜索，依被告身分將葛明德帶回，另有9人分別以被告、證人身分一併帶回，目前於台北市調處訊問中。

2023年12月間，當時民進黨立委林靜儀於國防外交委員會質詢，直指葛明德主持「先進系統工程研究中心」，卻私下開設公司與中國技術合作，甚至多次進出中國，其公司更還在國防大學開董事會，時間長達10年，恐引發嚴重國安危機，當時國防部長邱國正回應重批，這個案子就是叛國，應辦的越重越好，「要槍斃掉」！並已將此案移送偵辦。

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林靜儀當時指出，葛明德自1997年以來共擔任117案國科會與科技部的計畫及共同主持人，其中不乏「先進系統工程研究中心、國造槍枝零件、匿蹤之多功塗料、高強度自潤與槍砲武器系統之研究及船艦電磁炮」等事涉機敏的研究計畫。

林靜儀更指，葛明德更有多筆專利的共同發明人為國籍標示為「CN」的中國人，涉嫌將研究成果用以在臺灣及中國申請專利；另，葛明德還有曾於2013年間將吸金詐騙案首腦帶入國防大學實驗室的誇張記錄，臺灣高等法院107年度金上重更一字第12號判決就顯示，當時吸金案的主謀就是在葛明德的幫助下，帶著被害人前往國防大學參觀他負責的室驗室，以此取信被害人，無形中成為該吸金案的共同加害者。

此案被掀開後，國防大學化學及材料工程學系2023年12月間進行「決定是否停聘葛明德老師」系評會，結果以2票反對、1票同意、1票棄權，以2比1否決葛明德停聘案，林靜儀事後揭露，離譜的是，該系評會停聘投票中，其中1張反對票就是由同為「葛明德公司的股東」劉益銘所投出，根本沒有迴避，足見國防大學完全無視國防部長的怒火。

全案由桃園地檢署指揮調查局台北市調處追查，歷經年餘蒐證、比對資料，檢察官近日向桃園地院聲請搜索票，今天兵分5路分別搜索國防大學理工學院、葛明德公司與住處等地，並以被告身分帶回葛明德，另有9人以被告、證人身分一併帶回，由台北市調處訊問中，訊後將移送桃園地檢署由檢察官複訊。

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