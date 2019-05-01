新北400萬人口達標！14歲少女可獲黃金2兩

2019-05-01 09:32

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜今天宣布，新北市設籍人口數在4月27日突破400萬人，第400萬名市民是14歲的楊小妹，母親為越南籍，楊小妹隨父親返台後設籍新莊區，將可獲市府頒贈黃金2兩，並成為新莊棒球場終身免費觀賽的VIP。

侯友宜今天在市政會議宣布這項喜訊，第400萬市民是年約14歲的楊小妹，母親為越南籍，楊小妹隨父親返台，在新北市新莊區辦理初設戶籍登記，見證新北市跨越400萬人的歷史時刻，幸運獲得黃金2兩，富邦悍將球團並提供新莊棒球場終身免費觀賽的VIP資格。侯友宜說：「如果有機會，我可以陪楊小妹去看場球賽。」

此外，第399萬9999名市民是從基隆市仁愛區遷入新北市林口區的江先生；第4,000,001名市民是設籍新莊區、剛出生的蘇姓女嬰，2人可各獲得黃金1兩。

侯友宜說，新北市淡水區和林口區近年發展蓬勃，成為外縣市人口移居至新北市的首選地區。

民政局表示，今年5月25日戶政展活動首日，將舉行「住在新北 設籍新北」第14波設籍人口滿千抽獎及新北市400萬人口達標全體市民總抽獎活動，獎項包括位於淡水的「海洋都心3：中央花園」17坪小套房、納智捷U5休旅車、雪梨雙人來回機票、gogoro電動機車、iPhone X、49吋液晶電視及電冰箱等好禮。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/