這點嬴了韓國瑜！ 侯友宜競選支出1.3億元

2019-04-29 21:50

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜去年九合一選舉拿下全國縣市長最高票，競選經費支出約1億3691萬元，各界捐款收入約1億1731萬元，不足1959萬元，國民黨黨部未提供任何金援。

高雄市長韓國瑜今公布競選帳目，收入1億2914萬9779元，支出1億1408萬7536元，結餘1506萬2243元。侯友宜收入沒有韓國瑜多，支出卻略勝一籌。

新北市新聞局長蔣志薇表示，侯友宜的競選經費支出高達1億3000餘萬元，主要是侯友宜早在去年3月就辭職投入選戰，競選時間長，無行政資源及現任優勢，加上新北市幅員遼闊，黨部未提供金援，競選支出相對較高。

根據侯友宜公布的競選經費資料，各界捐款收入為1億1731萬3351元，其中個人捐款佔整體比率66.3%、約7777萬元，營利事業捐款佔33%、約3871萬元，其他非營利團體收入約佔0.7%、89萬元，政黨捐款零元。

競選經費支出共1億3691萬3096元，不足1959萬9745元，帳目已送監察院查核中，不足部分將以選舉補助款充補，剩餘款項規劃全數做公益使用，以侯友宜得票數115萬5130票計算，約可領取3495萬元補助款。

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