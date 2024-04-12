王品初瓦、嚮辣食物中毒增40人 檢體驗出諾羅

王品集團旗下「初瓦」韓式料理、「嚮辣」和牛麻辣鍋西門店疑似食物中毒案延燒，截至今（12日）新增40人陸續發生嘔吐、腹瀉等症狀。圖為衛生局稽查發現嚮辣廚餘區有髒污。（北市衛生局提供）

2024/04/12 15:05

〔記者甘孟霖／台北報導〕王品集團旗下「初瓦」韓式料理、「嚮辣」和牛麻辣鍋西門店疑似食物中毒案延燒，截至今（12日）新增40人陸續發生嘔吐、腹瀉等症狀，目前累計155人；食安特別門診截至11日總看診人數45人，分別為初瓦21人、嚮辣24人。北市衛生局表示，今下午將會同衛生福利部食品藥物管理署、疾病管制署前往萬華區西門店初瓦及響辣，進行腹瀉群聚疫情流行病學調查。

衛生局表示，4月5日採集事發店面的員工手部檢體、環境檢體、餐廳飲用水等檢體仍在檢驗中，要判定是否為一起食品中毒案件，須待醫院採集的人體檢體，及衛生局採集檢體結果出爐，進行綜合研判。

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衛生局指出，目前初步確定在病人糞便檢體檢出有諾羅病毒，在初瓦、嚮辣採檢的工作人員手部檢體、環境檢體及水檢體結果尚未完全出爐，故仍需俟結果出爐再綜合研判，如屬食品中毒案件將依違反食品安全衛生管理法第15條規定，可處6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局提醒，民眾若於4月2日至5日間曾至「初瓦台北西門店」或「嚮辣和牛麻辣鍋西門店」用餐，出現腸胃不適等症狀，可於4月9日至4月15日至北市聯合醫院仁愛院區及中興院區的「食安特別門診」看診 （上下午各1診，六日未開診），可於網路依院區進行掛號。

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