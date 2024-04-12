為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

王品初瓦、嚮辣食物中毒增40人 檢體驗出諾羅

王品集團旗下「初瓦」韓式料理、「嚮辣」和牛麻辣鍋西門店疑似食物中毒案延燒，截至今（12日）新增40人陸續發生嘔吐、腹瀉等症狀。圖為衛生局稽查發現嚮辣廚餘區有髒污。（北市衛生局提供）

王品集團旗下「初瓦」韓式料理、「嚮辣」和牛麻辣鍋西門店疑似食物中毒案延燒，截至今（12日）新增40人陸續發生嘔吐、腹瀉等症狀。圖為衛生局稽查發現嚮辣廚餘區有髒污。（北市衛生局提供）

2024/04/12 15:05

〔記者甘孟霖／台北報導〕王品集團旗下「初瓦」韓式料理、「嚮辣」和牛麻辣鍋西門店疑似食物中毒案延燒，截至今（12日）新增40人陸續發生嘔吐、腹瀉等症狀，目前累計155人；食安特別門診截至11日總看診人數45人，分別為初瓦21人、嚮辣24人。北市衛生局表示，今下午將會同衛生福利部食品藥物管理署、疾病管制署前往萬華區西門店初瓦及響辣，進行腹瀉群聚疫情流行病學調查。

衛生局表示，4月5日採集事發店面的員工手部檢體、環境檢體、餐廳飲用水等檢體仍在檢驗中，要判定是否為一起食品中毒案件，須待醫院採集的人體檢體，及衛生局採集檢體結果出爐，進行綜合研判。

衛生局指出，目前初步確定在病人糞便檢體檢出有諾羅病毒，在初瓦、嚮辣採檢的工作人員手部檢體、環境檢體及水檢體結果尚未完全出爐，故仍需俟結果出爐再綜合研判，如屬食品中毒案件將依違反食品安全衛生管理法第15條規定，可處6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局提醒，民眾若於4月2日至5日間曾至「初瓦台北西門店」或「嚮辣和牛麻辣鍋西門店」用餐，出現腸胃不適等症狀，可於4月9日至4月15日至北市聯合醫院仁愛院區及中興院區的「食安特別門診」看診 （上下午各1診，六日未開診），可於網路依院區進行掛號。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
王品初瓦、嚮辣疑食物中毒再增12人 食安特別門診累計23人
2024/04/11 16:55

王品初瓦、嚮辣疑食物中毒再增12人 食安特別門診累計23人
諾羅病毒為何今年特別活躍？ 彰化衛生局長揭原因
2024/04/09 19:23

諾羅病毒為何今年特別活躍？ 彰化衛生局長揭原因

小檜溪熱度再起！亞昕日系壓軸匠作
今年食物中毒案 北市衛生局︰比去年增一倍
2024/04/12 05:30

今年食物中毒案 北市衛生局︰比去年增一倍
王品初瓦、嚮辣西門店食安風暴 慰問金出爐
2024/04/11 10:49

王品初瓦、嚮辣西門店食安風暴 慰問金出爐

節電抗漲看全國電子破盤這一檔！
健康網》連鎖餐廳腹瀉案疑因諾羅病毒 中醫角度解析
2024/04/10 18:35

健康網》連鎖餐廳腹瀉案疑因諾羅病毒 中醫角度解析
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播