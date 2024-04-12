今年食物中毒案 北市衛生局︰比去年增一倍

2024/04/12 05:30

〔記者何玉華、江采蓁／台北報導〕台北市衛生局長陳彥元昨在台北市議員答詢時指出，今年食物中毒件數與去年相比大約增加一倍；衛生局昨也公布王品集團旗下「初瓦」韓式料理、「嚮辣」和牛麻辣鍋西門店疑似食物中毒案最新統計，截至十一日新增十二名個案，多數民眾就醫後即返家休養；此外，食安特別門診截至十日，總看診人數為二十三人，分別為初瓦十人、嚮辣十三人，其中三人已通報。

初瓦、嚮辣 新增12名個案

市長蔣萬安昨到議會進行兒虐、寶林中毒事件及相關食安報告，陳彥元在答詢市議員陳慈慧詢問時指出，今年食物中毒件數與去年相比大約增加一倍；蔣萬安則說明，是因民眾食安意識提高、通報機制完善所致。

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另，衛生局持續追蹤「初瓦」韓式料理、「嚮辣」和牛麻辣鍋西門店疑似食物中毒案，截至四月十一日十時，分別接獲醫院通報五十六人（新增七人）及五十九人（新增五人）陸續發生嘔吐、腹瀉症狀至醫院就醫，多數民眾就醫後即返家休養。

此外，食安特別門診截至四月十日總看診人數為二十三人，分別為初瓦十人、嚮辣十三人，其中三人已通報，門診後即返家。

衛生局表示，民眾若於四月二日至五日間曾至「初瓦」台北西門店跟「嚮辣」和牛麻辣鍋西門店用餐，有腸胃不適等症狀，於四月九日至四月十五日可至台北市聯合醫院仁愛院區及中興院區設立「食安特別門診」看診，時間為上下午各一診，六、日未開診，民眾可於網路依院區進行掛號。

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