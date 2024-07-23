台灣網紅藝人「搶開手搖店」！業者揭殘酷事實：前2年很好賺

有網友發現許多網紅、藝人喜愛開手搖店，因此好奇「手搖店真的很賺？」。圖為ToyZ開的「拾汣茶屋」。（資料照）

2024/07/23 22:03

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕百萬YTR「見習網美小吳」與女星「紀卜心」創立的「十盛熟成奶茶專賣店」日前遭消基會點名鮮奶茶產品標示不清，引起不少爭議。然而，有網友發現許多網紅、藝人喜愛開手搖店，因此好奇「手搖店真的很賺？」。貼文曝光後，引起網友熱議。

一名網友在Dcard發文指出，根據財政部統計，「手搖飲店去年營業額高達537億，加上開店的硬體成本、店面坪數需求、人力需求低、技術門檻都不高，難怪一對網紅、藝人也搶著開手搖店」。

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原PO列出15家手搖店，如周杰倫的「麥吉 machi machi」、無尊的「無飲」、謝承均的「黛黛茶 DailyDae」、陳建州的「春陽茶事」、YRT「欸你這週要幹嘛」的弟弟阿勳和室友Miffy的「有飲」、廖老大的「阿娘喂！廖老大」、台灣男團可米小子前成員Peter的「萬波」、滴妹的「再睡五分鐘」、蕭敬騰的「署茗職茶@AtTea」、ToyZ的「拾汣茶屋」、製作人B2的「法蘭西紅茶公司」、陳零九的「Nine_tea 九茶」、ㄚ頭的「不要對我尖叫」、網美君君等人合開的「五桐號」、吳思賢和LULU合開的「COFFEE.TEA.OR」。

原PO表示，同樣是茶品，超商的價格便宜很多，還常常有特價活動，但手搖店還是一直倒一直開，像我家附近是一家手搖店倒了，馬上又會再開一家其他的手搖店。對此，他感到好奇詢問，「現在競爭那麼激烈、飽和的市場，開飲料店還這麼賺的嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「還是要看你開在哪」、「倒的更多，你不知道而已」、「最大成本是租金、其次是人事，原物料都是暴利暴利，更別說大部份成分是『水』，所以自己有店面基本上穩賺不賠」、「那是營業額，我堂哥加盟過也收起來了，成本扣一扣還不如小七打工」。

另外，也有內行人跳出來表示，「好賺的是加盟總部，加盟主每個月都在拚不虧錢，我加盟三家老牌子、新牌子、網紅的，大概就跟一般上班族一樣而已，要冒著虧錢的風險，每一間都是虧一年多，在周圍打出名氣才有賺錢慢慢回本」、「作為連鎖加盟的財務，我可以跟你說我家10間直營只有0～1間賺錢，不論偏遠還是市中心，至於為什麼報表還是賺錢？靠的就是賣給加盟的原物料」。

不過，也有苦主表示，「我當初也這樣想，結果自己開了後一個月虧3-6萬」、「我前前後後加盟過8家飲料店，目前還在的有5家，但情況相反，前1、2年很好賺，後面生意越來越差，五十嵐、可不可、五桐號、大茗、吳家紅茶冰、廖老大、得正、黑面蔡；然後也有自創品牌過，活不過1年，但這個是從虧到賺，不過最終還是被附近新開的網紅店打倒。」

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