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基市府規劃五堵貨運連絡道延伸連結台五線 採高架方式約1公里長

基隆捷運北五堵站周邊未來將發展科技園區。（資料照）

基隆捷運北五堵站周邊未來將發展科技園區。（資料照）

2024/04/11 16:24

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆市政府今天召開「基隆捷運推動專案小組」會議，因應基隆捷運推動北五堵新市政的發展，市府將規劃五堵貨運聯絡道延伸連結台五線與新台五線，將採高架方式、約一公里長，希望解決基隆北五堵與新北市保長坑的交通。

市府交通處指出，基隆捷運預計122年完工，其中北五堵站周邊貨櫃場將規劃為新市鎮，朝向科技園區的方向發展，後續開發將產生大量的就業人口，衍生上下班通勤車流，再加上國道一號拓寬工程吸引的車流量，將使北五堵貨運聯絡道瓶頸路段交通更為惡化。

為紓解都市開發的交通量，市府正積極規劃五堵貨運聯絡道延伸新台五線，因新闢路線用地涉及基隆市與新北市交界，且該新闢道路主要目的為疏導國道一號、五堵聯絡道、台五線及台五甲線之交通流量，市府將與新北市政府、交通部等單位持續溝通研議，促進基隆市北五堵及新北市保長坑的發展力。

據指出，該連絡道將採高架方式，約一公里左右，預估經費約9億元，市長謝國樑指示市府相關單位，除了上述北五堵的基隆科技園區之外，全面系統性檢討基隆市交通問題，盤點因應未來市區發展所需開闢之優先順序，以有效集中資源，計畫性逐步帶動基隆市未來產業升級與城市發展。

因應基隆捷運北五堵發展科技新市鎮，市府規劃貨櫃連絡道延伸到新台五線。（基隆市政府提供）

因應基隆捷運北五堵發展科技新市鎮，市府規劃貨櫃連絡道延伸到新台五線。（基隆市政府提供）

國道一號五堵至汐止將拓寬。（記者盧賢秀攝）

國道一號五堵至汐止將拓寬。（記者盧賢秀攝）

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