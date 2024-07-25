他問為何北部都最晚宣布颱風假？網猜：與1原因有關

網友好奇，為什麼北北基桃都會比其他縣市晚宣布是否放颱風假？（資料照）

2024/07/25 23:54

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕每當有颱風來襲時，民眾最期待的就是是否有放颱風假，根據慣例，各縣市通常都會在晚間8點前宣布是否放颱風假，不過有網友好奇，為什麼北北基桃都會比其他縣市晚，一定要拖到晚上8點才宣布？貼文一出，不少網友都猜測可能是跟股匯市有關。

一名網友在PTT發文表示，這幾年颱風來時，雖然慣例是晚間8點會宣布是否放颱風假，但別的縣市通常都會提早宣布是否停班課，就連這次的凱米颱風，許多縣市都在晚上8點前就宣布是否停班課，但為什麼每次北北基桃都要拖到晚上8點才宣布？

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貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「標準化時間其實比突然改來改去好」、「表示有認真討論 不是隨便決定的」、「合理啊，北北基桃跨縣市總要開會討論共識吧」、「以前都是晚上10點，清晨6點公布」、「以前隔天6點才宣布」、「我倒覺得說幾點就幾點很好」。

許多網友猜測，北北基桃會比較晚宣布是因為與股匯市有關，「股市影響這麼大，當然要慎重決定」、「因為會影響股市匯市，台北放假，匯市股市都關閉」、「台北放假=股匯休市，重要性比其他縣市全加起來都大」。

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