為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

他問為何北部都最晚宣布颱風假？網猜：與1原因有關

網友好奇，為什麼北北基桃都會比其他縣市晚宣布是否放颱風假？（資料照）

網友好奇，為什麼北北基桃都會比其他縣市晚宣布是否放颱風假？（資料照）

2024/07/25 23:54

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕每當有颱風來襲時，民眾最期待的就是是否有放颱風假，根據慣例，各縣市通常都會在晚間8點前宣布是否放颱風假，不過有網友好奇，為什麼北北基桃都會比其他縣市晚，一定要拖到晚上8點才宣布？貼文一出，不少網友都猜測可能是跟股匯市有關。

一名網友在PTT發文表示，這幾年颱風來時，雖然慣例是晚間8點會宣布是否放颱風假，但別的縣市通常都會提早宣布是否停班課，就連這次的凱米颱風，許多縣市都在晚上8點前就宣布是否停班課，但為什麼每次北北基桃都要拖到晚上8點才宣布？

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「標準化時間其實比突然改來改去好」、「表示有認真討論 不是隨便決定的」、「合理啊，北北基桃跨縣市總要開會討論共識吧」、「以前都是晚上10點，清晨6點公布」、「以前隔天6點才宣布」、「我倒覺得說幾點就幾點很好」。

許多網友猜測，北北基桃會比較晚宣布是因為與股匯市有關，「股市影響這麼大，當然要慎重決定」、「因為會影響股市匯市，台北放假，匯市股市都關閉」、「台北放假=股匯休市，重要性比其他縣市全加起來都大」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
苦中作樂？馬路淹水「1情況」最危險 網：千萬不要想游泳
2024/07/25 22:19

苦中作樂？馬路淹水「1情況」最危險 網：千萬不要想游泳
還仰式！高雄男把馬路淹水當遊泳池 網笑：苦中作樂
2024/07/25 22:28

還仰式！高雄男把馬路淹水當遊泳池 網笑：苦中作樂

支持育兒不停止！桃園好孕專車再升級 「一生好運卡」專屬優惠
凱米暴雨狂炸 彰化市3小時雨量創全縣最高
2024/07/25 22:09

凱米暴雨狂炸 彰化市3小時雨量創全縣最高
重建時程「5個月」！台鐵北迴線、縱貫線受災 搶通前靠公路接駁
2024/07/25 22:15

重建時程「5個月」！台鐵北迴線、縱貫線受災 搶通前靠公路接駁

60歲男星徒手攀高崖 驚爆：竟天天吃這藥
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播