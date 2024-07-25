凱米颱風攪局 全國科展確定延至明評審

台南主辦今年全國科展，首度包下國際級展館的大台南會展中心。（台南市教育局提供）

2024/07/25 21:08

〔記者洪瑞琴／台南報導〕受到凱米颱風影響，台南又連2天停班停課，市府今天宣布明（26）日正常上班上課，第64屆全國科展評審日程確定延至明日。

第64屆全國科展於22日盛大開幕，23日進行「科學教育博覽會」、「科學之旅」及「與大師有約」後，因凱米颱風影響，被迫停止後續的活動日程。主辦單位國立台灣科學教育館已於24日晚間公告，評審活動延至明天全日舉辦完畢，現在南市府又宣布明天上班上課，各縣市學校參展團隊不再揪心「會不會白來了」！

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教育局長鄭新輝說，與台灣科學教育館溝通訂定應變措施，多項精彩活動須有所取捨，相關評審梯次、時間及方式皆已公布於第64屆全國科展網站，接下來將全力協助科教館完成評審工作，27日至28日完成「得獎直播」及「博覽會」等活動。

南市睽違9年再度辦理全國科展，希望在最好的場地辦活動，因此首度包下國際級展覽館的大台南會展中心全部空間，分成競賽區、博覽會、典禮區、選手休息區及戶外展區等。

市長黃偉哲表示，這次很可惜受到颱風侵襲，所準備的各項活動需配合大會整體日程及師生食宿安排等因素進行調整，因此「科展指導教師工作坊」、「科展之夜」、「頒獎典禮」都被迫取消，感謝全國各縣市指導教師與參展同學的諒解。

本屆展覽會共邀集南市27校學校共同承辦，也動員超過1000名人力協助。教育局表示，看到全國科展的臉書粉絲專頁下有老師留言打氣，工作伙伴們都倍感溫暖，讓團隊士氣提升不少。

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