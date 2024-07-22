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全國科展台南開幕 1834名師生齊聚交流

第64屆中小學科學展覽會開幕。（記者劉婉君攝）

第64屆中小學科學展覽會開幕。（記者劉婉君攝）

2024/07/22 21:30

〔記者劉婉君／台南報導〕第64屆中小學科學展覽會於今（22日）晚在台南市歸仁區的大台南會展中心登場，共有405件作品競逐最後的大獎，全國1834位師生齊聚一堂，將於26日上午頒獎，另外還有科學博覽會等多項活動。

全國科展參賽學生今天上午陸續報到、佈展後，晚上由市長黃偉哲、教育部主秘林伯樵、國立台灣科學教育館館長劉火欽等人共同啟動科學之鈕，宣布為期7天的全國科展暨科學教育博覽會正式展開。開幕儀式中也頒獎表揚全國38位優良的科展指導教師。

林伯樵表示，全國科展每年平均有1萬5千件作品參賽，今年有405件進入決賽，相當難得，鼓勵學生多多利用機會交流學習。

台南市此次有23件作品參加，市長黃偉哲表示，希望下一個黃仁勳、蘇姿丰，就在全國科展中誕生，也歡迎各縣市師生在競賽期間，多多在台南吃美食、遊古都、享新知。

全國科展期間還有「科學博覽會」、「大師有約」、「科學之旅」、「科展指導教師工作坊」以及「科展之夜」等，其中，科學博覽會有108個特色攤位參展。科展參展作品將預計在26日上午的頒獎典禮之後開放參觀。

教育局長鄭新輝表示，南市自去年7月接過會旗後，即展開全國科展的籌備工作，總計召集27所學校、超過1000名工作伙伴投入，希望讓來自全國各地參賽學生、指導老師、縣市隊職員等感受到台南的用心。

工研院也以「工研實驗室大解密」為主題，展出綠色科技、健康食安、環境永續等相關領域的科普教育知識，規劃「科學教育開開門」，以「蚵殼紗紡織生態」、「鳳梨農廢餘料處裡」及「智慧蔬果農藥檢測器」等研發技術，啟發學童對科技的了解。在科學展示互動體驗技術部分，以「地球保衛隊」互動展示主題分享全球暖化、溫室效應以及綠色能源技術的應用。

第64屆中小學科學展覽會有全國各縣市1834名師生齊聚一堂。（記者劉婉君攝）

第64屆中小學科學展覽會有全國各縣市1834名師生齊聚一堂。（記者劉婉君攝）

第64屆中小學科學展覽會開幕，會中表揚全台優良科展指導老師。（記者劉婉君攝）

第64屆中小學科學展覽會開幕，會中表揚全台優良科展指導老師。（記者劉婉君攝）

工研實驗室大解密攤位吸引許多學童與民眾參觀。（工研院提供）

工研實驗室大解密攤位吸引許多學童與民眾參觀。（工研院提供）

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