凱米陸警範圍僅剩9縣市 預計凌晨可解除

凱米陸警範圍只剩9個縣市。（中央氣象署提供）

2024/07/26 00:07

〔記者蔡思培／台北報導〕凱米颱風中心25日清晨已離開台灣本島，並轉為輕颱，颱風中心晚間7點從福建沿海登陸中國。氣象署深夜更新海上陸上警報，僅剩桃竹苗、中彰、澎、金、馬等9縣市仍在陸警範圍內。本島陸警預計26日凌晨就可以解除。

25日晚間11點，颱風中心位在馬祖西南方約130公里處，以每小時16公里速度，向北北西移動，近中心最大風速每秒28公尺，七級風平均暴風半徑220公里。

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凱米陸警範圍持續縮小，目前僅剩桃園、新竹縣、新竹市、苗栗、台中、彰化、澎湖、馬祖、金門。海警範圍為台灣北部海面、台灣海峽北部航。南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣有降雨警戒。

氣象署技正謝佩芸表示，25日午夜前降雨最明顯的是苗栗至台南，高屏雨勢雖減緩，仍有下雨。25日晚間到26日清晨，金馬受台灣影響明顯，西半部也有颱風環流、西南風帶來的豪大雨。由於颱風環流雨帶從台灣海峽南方延伸到西半部陸地，澎湖、苗栗以南至台南26日仍有明顯雨勢。

25日清晨0點至晚上11點，南投、彰化以南普遍有300毫米以上降雨，嘉義高屏雨量更多，高雄山區超過1200毫米，嘉義縣山區雨量也超過1000毫米，屏東縣山區也有990毫米。中南部其他山區雨量也有800、900毫米。

謝佩芸提醒，25日晚間至26日台灣沿海仍有3至6米大浪，山區降雨明顯可能有土石鬆動，提醒民眾不要前往山區與海邊活動。

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