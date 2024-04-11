苗縣國中小校園掛回「禮義廉恥」 燈箱、布旗、鑲嵌立體刻字展創意

通霄鎮通霄國小以燈箱方式呈現禮義廉恥。（縣府提供）

2024/04/11 16:32

〔記者彭健禮／苗栗報導〕為推廣品德教育，提醒學生生活實踐，苗栗縣政府於去年底規劃禮義廉恥重回校園活動，要求全縣國中小學及高中掛回「禮義廉恥」，並利用全校活動時間或班級課程融入方式，向學生教導禮義廉恥的精神及品德教育內涵，希望學生能解其言、知其意、明其理，並能知行合一，於生活中落實品德教育。

縣府教育處統計，全縣144所中小學已悉數完成「禮義廉恥」的建置，且不乏創意展現，有牌匾、燈箱、布條、布旗、看板、鑲嵌立體刻字等。以三義的僑成國小為例，學校結合當地的木雕藝術，製作木匾懸掛於川堂，除達到教育效果外，更彰顯了木雕之美，十分富有地方特色；此外，竹南鎮山佳國小校長陳財喜，寫得一手好書法，也親自題字掃描後製作成「禮義廉恥」透明壓克力匾額，美觀又別具教育意義。

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縣府教育處長葉芯慧表示，品德教育是各校教育的重要一環，112學年度更新增了禮儀小天使選拔及禮義廉恥重回學校活動，希望藉此給學生樹立正向典範，建立有品德的友善校園環境，將品格落實於校園生活中，進而推廣至家庭及社會。

苗栗縣長鍾東錦也強調，禮義廉恥重回校園活動無關政治色彩，是為提醒學生於日常生活中落實「禮義廉恥」的精神，幫助學生培養良好的品德，積極形塑學生正向的價值觀，使其面對社會亂象能有依循的準繩，並在耳濡目染之下，成為對自己負責的人。

頭份市信義國小懸掛禮義廉恥布旗。（縣府提供）

竹南鎮山佳國小採透明壓克力匾額，「禮義廉恥」字體為校長陳財喜親自書寫。（縣府提供）

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