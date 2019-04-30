選舉金援「3子」 國民黨否認大小眼

2019-04-30

「燕子」130萬最多 「禿子」12萬 「漢子」掛蛋

〔記者林良昇、賴筱桐、張菁雅、葛祐豪、王榮祥／綜合報導〕國民黨籍高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜及台中市長盧秀燕在去年縣市長選舉時打響「禿子、漢子、燕子」的外號，但三人獲得黨中央補助的選舉經費卻呈現三樣情。盧秀燕獲補助一百卅萬元居冠；韓國瑜獲約十二萬元補助；而被外界視為朱立倫嫡系的侯友宜，依新北市政府說法，國民黨未提供任何金援給侯。儘管黨中央補助金額不多，但對比之下，也引發大小眼的政治聯想。

台中市政府新聞局長吳皇昇昨表示，去年選舉時，盧秀燕獲得國民黨中央補助經費一百卅萬元。韓國瑜昨公布競選經費，其中政黨捐助收入佔總捐款收入約為十二萬元；相較之下，新北市政府新聞局長蔣志薇昨指侯友宜在去年選舉時，國民黨未提供任何金援。

國民黨副發言人黃心華昨回應，各地黨部都會用各種形式給候選人幫助，不一定是金錢，很難用數字去衡量，沒有所謂大小眼的問題；目前黨部相關人員工作的薪水都是靠借貸來發薪，中央黨部非常困難，也沒有能力給候選人太多的錢。

黨中央：幫助不一定是金錢

黃心華強調，黨主席吳敦義在選舉過程中，有透過很多關係協助候選人進行募款，但沒有經手；而黨部對各縣市長捐助數額不一的問題，各地募款都是地方的公職人員、競選團隊幹部和黨部主委，大家都有幫忙募款，可能透過自己人脈關係去募得，都是大家分工合作去募款，金額高低很難作比較。

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