為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

不路過墓仔埔了！同安寮十二庄請媽祖 今年香路改變原因曝光

有將近200年歷史的彰化縣「同安寮十二庄請媽祖」，每年都會遵循古香路到鹿港天后宮與新祖宮「請媽祖」。（資料照）

有將近200年歷史的彰化縣「同安寮十二庄請媽祖」，每年都會遵循古香路到鹿港天后宮與新祖宮「請媽祖」。（資料照）

2024/04/11 16:33

〔記者劉曉欣／彰化報導〕有將近200年歷史的彰化縣「同安寮十二庄請媽祖」宗教盛事，即將在4月13、14日登場，每年都會遵循古香路到鹿港天后宮與新祖宮「請媽祖」，媽祖鑾轎還會路過墓仔埔，由於往年第一個遶經的角頭庄是社尾粿店庄安和宮，剛好是今年駐駕的值年大公館，因此，必須改路線行走！

同安寮福安宮主委陳永聰表示，遵循傳統古香路去「請媽祖」，這一直都是福興鄉、埔鹽鄉「同安寮十二庄請媽祖」的堅持，因此，媽祖鑾轎會行經鹿港鎮、福興鄉交界的墳墓區，也是遵守古禮，但都會安靜的走，不會鑼鼓喧天，以示尊敬。

不過，陳永聰表示，今年去鹿港「請媽祖」，不會再經過墓仔埔了，因為往年第一個遶經的角頭庄是社尾粿店庄安和宮，剛好安和宮是今年駐駕的值年大公館，加上通往安和宮並沒有替代道路，只好，改路線行走到鹿港，所以今年不會再經過墳墓區了。

陳永聰說，目前「同安寮十二庄請媽祖」的值年大公館，共有15個角頭庄輪流，但每一輪的開始，都指定由同安寮福安宮輪值大公館，然後再由所有的15角頭庄依排序來輪大公館，等於每16年才會碰到社尾粿店庄安和宮當值年大公館，也就是說，每16年就會遇到1次。

陳永聰說，但如果古香路又窄又碰到民間在辦喪事，也會修改路線；如果古香路如今是拓寬為大馬路，就算有民宅剛好在辦喪事，但因為不影響鑾轎通行，就不會修改路線。

有將近200年歷史的彰化縣「同安寮十二庄請媽祖」宗教盛事，都會遵循古香路行經慕仔埔，但以往第一個遶經的社尾粿店庄安和宮，則是今年值年大公館，所以必須改路線行走，今年就不會經過墓仔埔了。（圖由蘇倍慶提供）

有將近200年歷史的彰化縣「同安寮十二庄請媽祖」宗教盛事，都會遵循古香路行經慕仔埔，但以往第一個遶經的社尾粿店庄安和宮，則是今年值年大公館，所以必須改路線行走，今年就不會經過墓仔埔了。（圖由蘇倍慶提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
一炮而紅！被當落難神明網拍 「作客媽祖」韋五媽詢問度破表
2023/11/13 00:38

一炮而紅！被當落難神明網拍 「作客媽祖」韋五媽詢問度破表
台灣遭逢大旱！彰化同安寮12庄請媽祖 今年破例不掛「風雨免朝」
2021/04/24 18:51

台灣遭逢大旱！彰化同安寮12庄請媽祖 今年破例不掛「風雨免朝」

台南產業園區看俏 國家級景觀宅現身
彰化「同安寮十二庄請媽祖」老照片展 最早1957年美學者意外拍下
2020/08/29 17:03

彰化「同安寮十二庄請媽祖」老照片展 最早1957年美學者意外拍下
墓仔埔也敢去不奇怪！同安寮十二庄請媽祖 傳承百年古香路
2023/04/30 00:26

墓仔埔也敢去不奇怪！同安寮十二庄請媽祖 傳承百年古香路

免充電的電車？e-POWER車主老實說
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播