不路過墓仔埔了！同安寮十二庄請媽祖 今年香路改變原因曝光

有將近200年歷史的彰化縣「同安寮十二庄請媽祖」，每年都會遵循古香路到鹿港天后宮與新祖宮「請媽祖」。（資料照）

2024/04/11 16:33

〔記者劉曉欣／彰化報導〕有將近200年歷史的彰化縣「同安寮十二庄請媽祖」宗教盛事，即將在4月13、14日登場，每年都會遵循古香路到鹿港天后宮與新祖宮「請媽祖」，媽祖鑾轎還會路過墓仔埔，由於往年第一個遶經的角頭庄是社尾粿店庄安和宮，剛好是今年駐駕的值年大公館，因此，必須改路線行走！

同安寮福安宮主委陳永聰表示，遵循傳統古香路去「請媽祖」，這一直都是福興鄉、埔鹽鄉「同安寮十二庄請媽祖」的堅持，因此，媽祖鑾轎會行經鹿港鎮、福興鄉交界的墳墓區，也是遵守古禮，但都會安靜的走，不會鑼鼓喧天，以示尊敬。

請繼續往下閱讀...

不過，陳永聰表示，今年去鹿港「請媽祖」，不會再經過墓仔埔了，因為往年第一個遶經的角頭庄是社尾粿店庄安和宮，剛好安和宮是今年駐駕的值年大公館，加上通往安和宮並沒有替代道路，只好，改路線行走到鹿港，所以今年不會再經過墳墓區了。

陳永聰說，目前「同安寮十二庄請媽祖」的值年大公館，共有15個角頭庄輪流，但每一輪的開始，都指定由同安寮福安宮輪值大公館，然後再由所有的15角頭庄依排序來輪大公館，等於每16年才會碰到社尾粿店庄安和宮當值年大公館，也就是說，每16年就會遇到1次。

陳永聰說，但如果古香路又窄又碰到民間在辦喪事，也會修改路線；如果古香路如今是拓寬為大馬路，就算有民宅剛好在辦喪事，但因為不影響鑾轎通行，就不會修改路線。

有將近200年歷史的彰化縣「同安寮十二庄請媽祖」宗教盛事，都會遵循古香路行經慕仔埔，但以往第一個遶經的社尾粿店庄安和宮，則是今年值年大公館，所以必須改路線行走，今年就不會經過墓仔埔了。（圖由蘇倍慶提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法