六都當選人 侯支出最高

2019-04-30

〔記者賴筱桐、魏瑾筠、張菁雅、劉婉君、沈佩瑤、葛祐豪、謝君臨、涂鉅旻／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨公布去年選舉捐贈收入與支出，其餘五都市長當選人昨也公布選舉經費。根據六都公布的資料，新北市長侯友宜競選支出一億三六九一萬元是六都最高；六都中透支最多的是台中市長盧秀燕，達兩千多萬元。

新北市長侯友宜在去年選舉拿到全國各縣市長的最高票，市府新聞局長蔣志薇表示，侯友宜的各項捐款收入約一億一七三一萬元，競選支出約一億三六九一萬元，不足約一九六○萬元由選舉補助款支應。

蔣志薇指出，侯友宜在去年二月底就辭職參選，競選時間很長，沒有行政資源及現任優勢，再加上新北市幅員遼闊、人口數最多，國民黨未提供金援，所以競選支出比較高。侯友宜約可領取三四九五萬餘元補助款，扣除約一九六○萬元的競選差額後，剩餘約一五三五萬元，規劃全數捐作公益使用。

桃園市長鄭文燦表示，去年大選的政治獻金收入四千五百萬餘元、支出約四千九百萬餘元，不足的四百萬餘元由選舉補助款彌補，剩餘款將規劃公益用途。

台中市政府新聞局長吳皇昇表示，盧秀燕市長選舉總支出八千多萬元，選舉募款六千多萬元，透支二千多萬元。

台南市長黃偉哲的去年選舉捐贈收入為四五五三萬餘元，支出為六一八二萬餘元，透支一六二八萬餘元。黃表示，選舉收入及支出沒有剛剛好的，負債就慢慢還。

台北市長柯文哲去年競選連任期間主打「低成本選戰」，根據幕僚團隊提供資料，柯文哲去年競選捐贈收入為四四○五萬餘元，選舉支出五五八八萬餘元，透支一一八三萬餘元；由於柯另抵押房產貸款兩千萬元，不足的部分由市長借款中支應。

至於高雄市長韓國瑜的競選對手陳其邁，去年選舉共透支六百餘萬元。陳其邁的競選幕僚表示，陳的選舉捐贈收入約六千五百萬元，支出約七千一百萬元，已向監察院申報。

韓的選舉經費 超過上限

另外，監察院官員指出，包括韓在內，監院已收到六都直轄市長等政治獻金會計報告書，共二三○五戶資料，最晚將在八月廿四日上網公開，如提早完成，將會提前公告。

中選會去年公告的高雄市長選舉經費最高上限為八八八四．一萬元，高雄市長韓國瑜昨公布選舉支出一億一四○八萬七五三六元，明顯超過選罷法選舉經費上限。對此，中選會代理主委陳朝建表示，對於個案不予評論。

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