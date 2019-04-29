新北市議會無黨聯盟幹部交接 顏清標、侯友宜到場祝賀

2019-04-29 13:03

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市議會今天上午舉行無黨團結聯盟幹部交接典禮，無黨聯盟總召由市議員蔡錦賢續任，執行長金中玉、財務長李翁月娥接任。新北市長侯友宜、無黨聯盟主席顏清標都到場祝賀，期許市府、議會合作，為市政建設打拚。

顏清標表示，8年前新北市議會成立無黨聯盟，為市民爭取各項預算及建設，府會應互相尊重，不要採取激烈的手段，「可以就可以，不行就不行」，目的都是為選民謀福祉，最重要的是府會和諧，市長也是大家的好朋友，為了新北市的未來，府會共同攜手合作。

侯友宜稱讚說，蔡錦賢很懂得「社會事」的「眉角」，做人做事只要憑一句話，「可以就可以，不行就不行」，說清楚後大家攜手向前走，社會上的事情沒有分黨派、顏色，只有是非對錯。議會和市府都是一家人，市府推動各項施政，必須向議員報告，並聽取議員意見，能做的事情全力以赴，不能做的事情要分析利弊得失， 把法令問題解釋清楚，取得議員諒解，大家一起努力打拚，共創新北市的「厚日子」。

蔡錦賢說，無黨聯盟雖然成員較少，但需要中央協助的部份，他可以拜託黨主席林炳坤和顏清標協助，今年是他擔任市議員的第9年，他感謝侯友宜上任後展現積極的行動力，帶領市府局處首長舉辦里長座談會，基層針對地方建設提出建議，做不好的部份請市府改進，雙向溝通有助於促進府會和諧，大家認真打拚，為百姓謀福利。

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