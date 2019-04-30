競選期間黨部給0元 侯友宜：選舉要靠自己努力

2019-04-30 10:53

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜昨天公布競選經費，共支出1億3691萬元，花費在六都市長排名第一，且國民黨黨部未提供任何金援。對此，侯友宜今天表示，政黨拮据困難，沒有給予支援是合理的，選舉還是要靠自己努力，才是勝選關鍵。

侯友宜今天出席道路安全督導會報，被問到競選經費議題表示，他第一次參加選舉，去年2月底辭職，3月1日開始參選，長達9個月的選舉期間，投入的時間最長，他感謝許多人給予熱情鼓勵，但是在政黨方面，沒有任何人提供任何經費，他認為選舉還是要靠自己，政黨的支援沒有那麼重要，自己的努力才是決定能否打勝仗的關鍵。

侯友宜說，選舉之前曾舉辦大型活動，感謝民眾給予滿滿的支持，這些支持就化成他往前走的力量，他也相信，當時政黨相當拮据困難，所以黨部沒有給予任何的支援是合理、也是應該的，「路是要靠自己走出來的」，政黨有沒有幫忙其實不重要。

媒體追問，黨內在競選期間對各縣市的金援差距很大，侯友宜回應，「這個無所謂啦！」當他下定決心要參選，最重要的是靠民眾給予滿滿的支持，並不是要靠哪個單位或機構幫忙，自己努力才是最有用的，至於別人拿多拿少無所謂，對他而言並不重要。

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