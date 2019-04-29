韓國瑜受贈1.29億 基進黨酸：狂賀！高雄人口500萬達成

2019-04-29 18:54

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜因日前表示，他對高雄的承諾「沒有一點我可以做」挨批。今日基進黨在臉書粉專上發文表示，「高雄 500 萬人口政見已經達成」，並向韓國瑜「道賀」。

韓國瑜今公布競選帳目時指出，去年他競選市長受捐贈1億2914萬9779元。基進黨在臉書上表示，「如果1.29億要合法，高雄就要有564萬人，代表韓市長高雄 500 萬人口政見已經達成了！」

根據《公職人員選舉罷免法第41條》規定，直轄市長競選經費的最高金額計算方式為：該選舉區人口總數的70%，乘上基本金額新臺幣20元所得數額，再加上5000萬元，以上計算所得之金額，就是直轄市長合法競選經費的金額上限。

若以韓國瑜提出的1.29億反推高雄市人口，經過「1.29億減5000萬等於7900萬。7900萬除以每人20元的基本金額後，再除以70%」，就可反推得出高雄市的人口應該約等於「564萬人」，明顯與高雄市現有人口數「277.4萬」不符。因此，基進黨以此諷刺，「韓市長高雄 500 萬人口政見已經達成了！」

前國民黨立委蔡正元日前爆料，去年選舉時，國民黨主席吳敦義曾幫韓國瑜募款4000萬元。以高雄市目前正確人口數計算，市長競選經費上限應為8884萬元。有網友表示，「1.29億減8884萬 很像剛好4000萬左右。」與蔡正元爆料指出的金額恰好相符。韓國瑜當時否認蔡正元的指控，並表示如果此事屬實就辭掉高雄市長。

另外，基進黨表示，「說實在的，競選支出超過上限的話，「目前並沒有罰則」；此外，帳面數字可以動手腳的地方太多，更可怕的在於沒有申報、從其他管道進出的金流。」

今日基進黨在臉書粉專上發文表示，「高雄 500 萬人口政見已經達成」，並向高雄市長韓國瑜「道賀」。（圖擷取自基進黨臉書）

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