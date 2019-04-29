他也超標！政治獻金風波延燒 時力砲轟「最後發財的是誰」

2019-04-29 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（29）日下午2點公佈競選詳細帳目，沒想到政治獻金收入竟高達1.29億，總共支出將近1.15億，超過中選會規定限額，如此驚人數目引起不少網友砲轟，沒想到風波延燒，新北市長侯友宜的選舉支出竟也同樣超標。

「時代力量」今在臉書粉專上發表了一張圖，明確的將六都首長實質競選支出和標準呈現，可以看到除了今日公佈帳目的韓國瑜明顯超標，侯友宜的選舉支出更是高達1.3億，超過1億的標準。

時代力量大嗆：「韓國瑜所謂的高雄發大財，最後發財的，到底是誰？」，更砲轟「選舉不該是金錢戰爭，更不該是有錢人專屬的遊戲」，這場風波越演越烈，台中市長盧秀燕也尚未公佈競選支出帳目，令網友表示「有人更不敢公佈了」。

雖然2007年選罷法中規定各級選舉的最高競選經費的罰則條款已經刪除，因此目前中選會規定的競選經費最高上限是僅供「參考」，並無法做出罰則，但如此大量的支出也引起網友反彈，大喊「韓那時候還酸陳其邁陣營資源很多，結果自己比別人的多更多」、「台中市長未透露還蠻逗趣」、「真了然」、「花那麼多錢，錢可能是來自中國」、「違法了是否取消官職才正確？」。

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