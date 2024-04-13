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多家分店疑食物中毒 藏壽司發聲明：全力配合相關稽查

亞洲藏壽司股份有限公司昨晚發布聲明表示，本公司完全支持政府之作為並全力配合相關稽查作業。（資料照）

亞洲藏壽司股份有限公司昨晚發布聲明表示，本公司完全支持政府之作為並全力配合相關稽查作業。（資料照）

2024/04/13 09:45

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕知名的「藏壽司」新莊宏匯店、淡水站，因在近期內發生疑似食物中毒案，已被衛生局勒令暫停營業。亞洲藏壽司股份有限公司12日晚間發布聲明表示，本公司完全支持政府之作為並全力配合相關稽查作業，今後亦會持續落實品質、衛生管理規範，努力提供消費者安心舒適的用餐空間。

「藏壽司 Kurasushi Taiwan」臉書粉專昨晚以署名為「亞洲藏壽司股份有限公司 董事長西川健太郎」發布聲明，關於位於新北市「淡水站前店」與「新莊宏匯店」暫停營業，為捍衛民眾食安、確保民眾健康所執行的食品安全管理相關措施，亞洲藏壽司公司完全支持政府的作為。

亞洲藏壽司公司亦理解，本次因接獲「疑似食品中毒」通報，故據此要求兩家店舖暫停營業，公司對於食品安全控管與衛生管理，均有嚴謹規範，使用高規格把關食品安全，依據食材風險之高低，設定食材檢驗之頻率，由公司自檢或委託第三方公正機構進行檢驗。

藏壽司指出，衛生管理部分，員工必須徹底執行洗手消毒程序，指甲間隙刷洗、酒精消毒等，共計13個步驟，針對客席、廚房、廁所等27處、內場商品製作相關器具等40個項目均定時進行清消或確認。

藏壽司為加強衛生管理，原設置自動手部消毒機，由顧客自行消毒，現已改由員工為顧客手部進行消毒，以期降低來自外部之風險。本公司將持續積極配合政府單位之全面稽查，針對衛生局指出之缺失，皆盡速予以改善。也期望透過此一機會，使本公司品質衛生管理之水準更加提升，今後亦會持續落實品質、衛生管理規範，努力提供消費者安心舒適的用餐空間。

藏壽司發布近日店鋪停業與衛生局全面稽查相關聲明。（圖擷自「藏壽司 Kurasushi Taiwan」臉書粉專）

藏壽司發布近日店鋪停業與衛生局全面稽查相關聲明。（圖擷自「藏壽司 Kurasushi Taiwan」臉書粉專）

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