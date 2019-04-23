螢火蟲大爆發 離譜遊客竟自備網子想抓

2019-04-23 15:04

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市政府主辦的2019梅嶺賞螢季已登場，由於環境受到降雨的滋潤，火金姑大爆發，遊客絡繹不絕，但仍見民眾大聲喧嘩，甚至還自備網子，追逐、捕捉，當起「生態殺手」，巡山員即時遏止，這不可思議的行徑，令人直搖頭。

原本今年氣候偏乾，不利火金姑生態，上週因對流雲系發展旺盛，開始降雨，環境獲得滋潤，螢況漸入佳境，甚至來到大發生期。

市政府觀旅局派員上山巡查，目前楠西區梅嶺的火金姑已數以萬計，夜光精靈成群飛舞，相當漂亮，也讓20日開幕的賞螢季活動，深受歡迎，迄今湧入逾5000人次。

擔任巡山員的當地伍龍殿管理人陳世寶感嘆，還是有遊客攜帶網子，趁旁人不注意時，企圖捉螢，發現後都立刻制止，但民眾在追逐的過程中，已嚴重驚擾火金姑，破壞了生態。

陳世寶說，有民眾則是改不了大聲喧嘩的習慣，可能是看到太多螢火蟲，驚喜萬分，竟忘情地尖叫，一樣會嚇跑這些夜光精靈。

但陳世寶認為，民眾對於不拿手電筒直接照射的重要守則，多能遵循，也知道光源要包覆紅色的玻璃紙，顯見大家的賞螢知識一直在進步中。

梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文提到，當地的火金姑，以黑翅螢居多，其餘則為紅胸黑翅螢、端黑螢等，努力復育有成，這是難得的自然生態，希望大家珍惜。

觀旅局也籲請遊客遵守不捕捉的原則，遊賞時保持安靜，更重要的是注意安全，一起守護梅嶺的螢火蟲生態。

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