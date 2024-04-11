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她曝香港3缺點勸「別去」！網共鳴：不如去國旅

網友抱怨，香港旅遊品質極差，直呼「千萬不要去香港玩」。（彭博）

網友抱怨，香港旅遊品質極差，直呼「千萬不要去香港玩」。（彭博）

2024/04/11 21:25

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕香港因鄰近台灣，一直都是國人熱門的出國地點，但有女網友抱怨，近日和另一半到香港及深圳旅行，發現香港人有嚴重的歧視、服務業態度不友善、住宿貴且品質很差，讓她直呼「千萬不要去香港玩」，話題一出獲一票網友共鳴，紛紛表示：「不如去國旅」。

一名網友在PTT 分享，連假帶另一半到香港及深圳旅遊，但體驗極差。他表示，香港人有嚴重歧視，原PO甚至在路上被廣東話飆罵，反而香港人對白種人比較友善。另外，香港餐廳服務超差，服務生送餐時，餐點都是用丟的，且剛用餐完就被趕著離開。最後，香港住宿昂貴，飯店又小又老舊每晚卻要1000港幣（約新台幣4100元），價錢雖然和台灣差不多，但服務及設備卻非常差，令原PO相當傻眼。

原PO表示，原本打算在香港待4天3夜，但兩人越想越氣，便決定提早到深圳玩，「事後證明，這是一個超正確的決定」。他指出，深圳的美食比香港好吃很多，價錢只要香港的三分之一，深圳的飯店也只要400多港幣（約為新台幣1640元），且服務非常好。原PO勸世，「除非是抖M，不然千萬不要去香港玩，把大部分的時間跟金錢留去深圳玩，旅遊的體驗會好非常多」。

貼文曝光後，引起許多網友共鳴，「身邊人都寧願國旅也不去香港」、「香港歧視是真的很嚴重」、「香港髒亂又擠東西超貴態度超差，去的人真的被虐屬性」、「早就不去香港了，墾丁屌打」、「香港本來就很難玩，之前去第一天就想回家」、「深圳現在真的各方面都贏香港」。

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